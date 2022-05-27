神岡淹水 中市府：規畫千萬做和睦路側溝

近日梅雨鋒面過境，台中昨下午5時起集中性強降雨，部分路面淹水，市長盧秀燕於議會總質詢，指示副市長陳子敬至神岡區和睦路關心，該路段昨晚因瞬間強降雨造成道路溢淹，市府已規劃施作1350公尺側溝箱涵排水設施，將持續維持高度水情戒備。

今日陳子敬前往視察時，水利局副局長韓乃斌、建設局等人員陪同，陳子敬指出，這幾日因連續大雨，導致神岡區和睦路有部分路段呈現淹水情形，這一段市府投入總經費約4500萬元，規劃先做1350公尺長側溝箱涵排水設施。除了市府編列預算須在地議員支持外，同時也盼立委楊瓊瓔至中央為當地爭取一些經費補助。

立委楊瓊瓔指出，以往水溝是一段一段做，在不均等情形下，容易在急降雨時導致道路消化不良，需做整體規劃，經過建設局與水利局討論，除進行區塊性防汛規劃，上游也將進行截流，目前已達成共識，希望讓用路人更安全。

中市水利局指出，此次神岡區1小時累積雨量50.5mm，3小時累積雨量124.5mm，總累積雨量更是已達315.5mm，因此造成神岡區和睦路道路積淹水災情。

韓乃斌表示，神岡區和睦路的淹水皆是淹至馬路上，已詢問過永進機械附近的商家，目前沒有淹進工廠裡，淹水高度大約是30公分，恐會影響行車安全，因此有在該處設置交維措施，提醒用路人小心。