快訊

對話曝光！徐巧芯紅線違規爭議案 警察局晚間公布密錄器畫面

下午才到白沙屯接駕 苗栗縣長徐耀昌晚間證實確診

神岡淹水 中市府：規畫千萬做和睦路側溝

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市府計畫於神岡區和睦路段，投入約4500萬元經費，先做1350公尺長側溝箱涵排水設施。圖／台中市政府提供
中市府計畫於神岡區和睦路段，投入約4500萬元經費，先做1350公尺長側溝箱涵排水設施。圖／台中市政府提供

近日梅雨鋒面過境，台中昨下午5時起集中性強降雨，部分路面淹水，市長盧秀燕於議會總質詢，指示副市長陳子敬至神岡區和睦路關心，該路段昨晚因瞬間強降雨造成道路溢淹，市府已規劃施作1350公尺側溝箱涵排水設施，將持續維持高度水情戒備。

今日陳子敬前往視察時，水利局副局長韓乃斌、建設局等人員陪同，陳子敬指出，這幾日因連續大雨，導致神岡區和睦路有部分路段呈現淹水情形，這一段市府投入總經費約4500萬元，規劃先做1350公尺長側溝箱涵排水設施。除了市府編列預算須在地議員支持外，同時也盼立委楊瓊瓔至中央為當地爭取一些經費補助。

立委楊瓊瓔指出，以往水溝是一段一段做，在不均等情形下，容易在急降雨時導致道路消化不良，需做整體規劃，經過建設局與水利局討論，除進行區塊性防汛規劃，上游也將進行截流，目前已達成共識，希望讓用路人更安全。

中市水利局指出，此次神岡區1小時累積雨量50.5mm，3小時累積雨量124.5mm，總累積雨量更是已達315.5mm，因此造成神岡區和睦路道路積淹水災情。

韓乃斌表示，神岡區和睦路的淹水皆是淹至馬路上，已詢問過永進機械附近的商家，目前沒有淹進工廠裡，淹水高度大約是30公分，恐會影響行車安全，因此有在該處設置交維措施，提醒用路人小心。

韓乃斌提到，神岡區和睦路淹水點，雖非位屬神岡都市計畫區的雨水下水道檢討範圍，但考量地方需求，也納入「台中市神岡區雨水下水道系統檢討規劃」計畫範疇，已於109年完成改善規劃方案，總工程經費初估約4,500萬元。

台中市副市長陳子敬、立委楊瓊瓔及市議員羅永珍到神岡勘查和睦路水患。圖／台中市政府提供
台中市副市長陳子敬、立委楊瓊瓔及市議員羅永珍到神岡勘查和睦路水患。圖／台中市政府提供

淹水 陳子敬 雨量

延伸閱讀

消防署防疫獎勵金用罄 盧秀燕：台中市府預備金墊付

雨釀神岡百公頃荔枝約3成災損 民代爭取農委會現金救助

打疫苗確診才理賠？立委轟：兒童根本沒疫苗打是詐欺

中市府攜手廉政署、檢察署及4所大學簽合作意向

相關新聞

台中大安肉品市場改善計畫 蔡其昌爭取農委會1.9億升級

台中大安區肉品市場去年5月停止拍賣、屠宰，進行設備升級作業，立法院副院長蔡其昌今邀集農委會主委陳吉仲前往會勘，爭取改善經...

台中永豐棧酒店傳欠薪引爆離職潮 今勞資調解破局

國內疫情嚴峻，餐飲業受衝擊，台中市知名五星級飯店「永豐棧酒店」遭爆積欠員工薪資，爆發離職潮。台中市勞工局長張大春說，4名...

聽大巨人說故事 南投地利遊客資訊站正式啟用

往南投信義鄉雙龍七彩吊橋的路上，地利旅遊資訊站的草地上，最近出現一座巨大的布農巨人像，吸引不少遊客和巨人拍照打卡，也從而...

端午欣賞鹿港日夜之美 慶端陽3大亮點切莫錯過

一年一度的「鹿港慶端陽」活動，今年雖因疫情取消國際龍舟賽，但仍有許多亮點，包括鹿港小鎮光影藝術節、鹿港溪河岸綠地音樂會及...

消防署防疫獎勵金用罄 盧秀燕：台中市府預備金墊付

消防署針對各縣市消防員載送確診患者，單趟發放緊急救護防疫獎金3000元。市議員陳成添今在議會總質詢指出，近期確診人數暴增...

警確診索理賠遭拒 中市府：消保官主動介入

保單之亂燒進一線警消人員，市議員江肇國今在市政總質詢提出，有警員確診遭和泰產險拒賠，員警收到簡訊通知保單不成立，嚴重影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。