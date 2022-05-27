台中大安肉品市場改善計畫 蔡其昌爭取農委會1.9億升級

台中大安區肉品市場去年5月停止拍賣、屠宰，進行設備升級作業，立法院副院長蔡其昌今邀集農委會主委陳吉仲前往會勘，爭取改善經費，希望將肉品市場打造成為台灣畜牧業的典範。

大安區肉品市場經營主體為大安區農會，於1977年開業營運，該場毛豬年拍賣量約35.9萬頭、屠宰量約17.7萬頭，為一級肉品批發市場，並長期努力於肉品衛生安全及產銷履歷；為配合台中市政府對汙水、拍賣系統及運輸車輛等改善要求，大安肉品市場於去年5月底停止拍賣，同年10月停止屠宰，以利進行肉品市場升級。

蔡其昌今邀集農委會主委陳吉仲、畜牧處處長張經緯、台中市議員施志昌、中市府農業局主秘陳柏宏、大安區農會理事長陳蓮章、總幹事蔡建宗等人前往會勘，爭取農委會1.9億經費進行改善汙水、拍賣系統升級、運輸車輛更新等需求，以利地方產業發展。

陳吉仲表示，過去這5年，副院長要求農委會協助大安肉品市場進行轉型升級，讓大安肉品市場能夠成為產業的典範。針對肉品市場內部的冷鏈設備空間，希望可以協助大安農會適度提升，更多設備能提升產量，進一步讓農民在後續的銷售作業，能夠有調整價格的空間。

陳吉仲提到，未來也會請防檢局協助，讓肉品出場後以「恆溫」，也就是攝氏15至17度進行運送，確保肉品品質。本次計畫總經費1億8,828.8萬元(中央補助1億3,180.2萬元、自籌配合款5,648.6萬元)，工程預定於2024年12月前完成。