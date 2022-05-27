聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中大安肉品市場改善計畫 蔡其昌爭取農委會1.9億升級
台中大安區肉品市場去年5月停止拍賣、屠宰，進行設備升級作業，立法院副院長蔡其昌今邀集農委會主委陳吉仲前往會勘，爭取改善經費，希望將肉品市場打造成為台灣畜牧業的典範。
大安區肉品市場經營主體為大安區農會，於1977年開業營運，該場毛豬年拍賣量約35.9萬頭、屠宰量約17.7萬頭，為一級肉品批發市場，並長期努力於肉品衛生安全及產銷履歷；為配合台中市政府對汙水、拍賣系統及運輸車輛等改善要求，大安肉品市場於去年5月底停止拍賣，同年10月停止屠宰，以利進行肉品市場升級。
蔡其昌今邀集農委會主委陳吉仲、畜牧處處長張經緯、台中市議員施志昌、中市府農業局主秘陳柏宏、大安區農會理事長陳蓮章、總幹事蔡建宗等人前往會勘，爭取農委會1.9億經費進行改善汙水、拍賣系統升級、運輸車輛更新等需求，以利地方產業發展。
陳吉仲表示，過去這5年，副院長要求農委會協助大安肉品市場進行轉型升級，讓大安肉品市場能夠成為產業的典範。針對肉品市場內部的冷鏈設備空間，希望可以協助大安農會適度提升，更多設備能提升產量，進一步讓農民在後續的銷售作業，能夠有調整價格的空間。
陳吉仲提到，未來也會請防檢局協助，讓肉品出場後以「恆溫」，也就是攝氏15至17度進行運送，確保肉品品質。本次計畫總經費1億8,828.8萬元(中央補助1億3,180.2萬元、自籌配合款5,648.6萬元)，工程預定於2024年12月前完成。
張經緯說明，大安肉品市場三年期的計畫，建議今年開始進行完整的設計規劃，廠商招標的預算編列，第二年則是二期工程的預算及主體建築的改善，第三年則是針對內部冷鏈設備進行補助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言