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台中永豐棧酒店傳欠薪引爆離職潮 今勞資調解破局

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中永豐棧酒店。圖／翻攝自永豐棧酒店官網
台中永豐棧酒店。圖／翻攝自永豐棧酒店官網

國內疫情嚴峻，餐飲業受衝擊，台中市知名五星級飯店「永豐棧酒店」遭爆積欠員工薪資，爆發離職潮。台中市勞工局長張大春說，4名員工向台中市勞工局申請勞資爭議調解，今天下午2時協商，雙方對於發薪日期沒有共識，調解不成立，將於6月13日再次召開勞資調解會。

勞工局說明，今年4月受理永豐棧酒店4名員工申請勞資爭議調解案，並安排在今天下午2時調解，雙方協商約二個半小時，勞方認為發薪日期太晚，希望資方能提早，但資方表達目前積極籌措資金，需要時間，雙方沒有共識，調解不成立。

台中市勞工局勞資關係科長施淑珠說，資方表示會將勞方訴求帶回進一步研究，由於雙方未能達成協議，將於6月13日進行第二次協商。

勞工局 台中市 酒店

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