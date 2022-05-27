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一枝一筆一世界 五師生速寫紓壓無心插柳開畫展

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
前媒體人（左起）蕭漢元教授3名記者凌筠婷、賴玉婷、張彩鳳速寫技巧。記者簡慧珍／攝影
前媒體人（左起）蕭漢元教授3名記者凌筠婷、賴玉婷、張彩鳳速寫技巧。記者簡慧珍／攝影

或是因緣際會，或是興趣，4名來自三種行業的專業人員先後接觸速寫，進而愛上使用一枝筆、一張紙即可成就一個視界的藝術，經過2至4年學習，今天起在社頭鄉Check in 6次元咖啡藝廊舉辦「繪生活 愛和平」速寫聯展，期待和觀眾在觀畫過程中共享心靈和平。

資深媒體人蕭漢元6年多前轉往醫院任職，開啟斜槓文青生涯，原本已從網路自學速寫兩年多的他融匯各家技巧，在換職場跑道之後，深入揣摩獨特速寫心法，5年前受邀大村鄉公所開課教速寫，頗有口碑，接著陸續在北斗苗圃、溪湖湖埔社大等社區和社大開課。

電視台主播賴玉婷本來就對藝術有興趣，讀高中時參加校內紙雕競賽獲得第三名，4年前得知蕭漢元開課授課，基於興趣參加，希望在忙碌工作時透過繪畫放鬆自己，畫著畫著發現速寫「走到哪裡，畫到那裡。」無論是車站、便當店、超市、果菜市場或風景區，都可成為筆下的伸展台。

聯合報前記者凌筠婷兩年多前採訪蕭漢元而接觸速寫，聽蕭漢元談速寫，觸動她藉由速寫排解工作壓力的念頭，於是拜師學畫，為了速寫必須仔細觀察、用心感受身邊的景物，讓她開始懂得如何讓生活慢下來。已經轉任教育電台記者的凌筠婷尤其最喜歡在半夜畫畫，在專注作畫的當下忘記生活中繁雜瑣事，非常紓壓。

國語日報記者張彩鳳嚮往藝術家用繪畫旅行的生活方式，遇到昔日同業蕭漢元教授速寫，當然不會錯過學習的好機會。她說，「速寫繪生活」是她在忙碌工作中沉澱思路的方式，說也奇怪，學習速寫帶給她無限的創意和靈感，面對工作也才能永遠保持熱情和活力，面對新聞工作的高張力而不厭倦，希望有一天可以帶著畫筆去旅行，用畫畫來寫日記，彩繪自己的人生。

國小退休教師蘇秀美、在職校護魏莉婷自認「無心插柳」，跟著好友學速寫、觀賞速寫，踏入速寫的世界；蘇秀美表示，以前認為畫圖是細膩描繪、顏色層層堆疊，沒想到速寫可以隨手用簡約線條記錄旅程，用單純顏色勾勒出眼前事物，不到1天，有時1小時就能完成一張圖，速寫顛覆她對繪畫的認知。

學校護理師魏莉婷表示，疫情進入校園的當下，她很慶幸在速寫課程找到適合自己的紓壓方式，只需一張紙、一支筆和一盒帶著走的顏料盒，就能從工作中抽離，專注的力量讓她忘記花多少時間完成一幅圖，所以人生應該培養興趣，獲得專注的力量做感興趣的事。

蕭漢元、張彩鳳、賴玉婷、凌筠婷、魏莉婷、蘇秀美等五名速寫師生的「繪生活 愛和平」速寫聯展，即日起到7月10日，展出40幅作品，有興趣的民眾可前往免費觀賞。

退休老師（左）蘇秀美和校護魏莉婷展示她們的速寫作品。記者簡慧珍／攝影
退休老師（左）蘇秀美和校護魏莉婷展示她們的速寫作品。記者簡慧珍／攝影
媒體人（左起）張彩鳳、凌筠婷和校護（左四起）魏莉婷、退休老師蘇秀美、媒體人賴玉婷，向速寫老師蕭漢元學習速寫。記者簡慧珍／攝影
媒體人（左起）張彩鳳、凌筠婷和校護（左四起）魏莉婷、退休老師蘇秀美、媒體人賴玉婷，向速寫老師蕭漢元學習速寫。記者簡慧珍／攝影

社頭鄉

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