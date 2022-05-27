聽大巨人說故事 南投地利遊客資訊站正式啟用

往南投信義鄉雙龍七彩吊橋的路上，地利旅遊資訊站的草地上，最近出現一座巨大的布農巨人像，吸引不少遊客和巨人拍照打卡，也從而認識原住民部落裡的故事與傳說，日月潭國家風景區重新打造的地利遊客資訊站園區，今天以布農傳統儀式正式啟用，除可欣賞布農樂舞、森林漫遊外，還可體驗一日獵人生活。

日管處表示，日月潭丹大布農地區近年來在多方跨域合作下，陸續綻放旅遊亮點，尤其是雙龍瀑布七彩吊橋、馬告香氛產業成為觀光發展主軸，地利遊客資訊站園區的設計，更包含圖騰、色彩及公共藝術，都經過族人討論，深度結合在文化，最大亮點是由布農藝術家全得富手工打造的一座布農巨人（qudas）像，震撼而精緻的藝術外，更可以透過AR技術聽巨人說故事。

布農巨人創作者全得富說，作品名為「守護山林的耆老」（qudas，布農族語：祖父、耆老），布農耆老在部落的角色地位猶如巨人，作品歷時3個月打造，最難的是骨架結構，之後才用柳杉等材料拼貼結合，巨人像坐落在濁水溪附近，遠眺著溪水，手上捧著植栽，寓意生命延續。