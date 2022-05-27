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端午欣賞鹿港日夜之美 慶端陽3大亮點切莫錯過

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今天在縣府中庭為「鹿港慶端陽」活動宣傳，縣長王惠美特別推介三大亮點。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在縣府中庭為「鹿港慶端陽」活動宣傳，縣長王惠美特別推介三大亮點。記者劉明岩／攝影

一年一度的「鹿港慶端陽」活動，今年雖因疫情取消國際龍舟賽，但仍有許多亮點，包括鹿港小鎮光影藝術節、鹿港溪河岸綠地音樂會及傳統活動魯班公宴、南北管戲曲等仍如期舉辦，縣長王惠美全國民眾來體驗鹿港白天與夜間之美。

彰化縣政府今天在縣政府一樓中庭為「2022鹿港慶端陽」活動宣傳，王惠美說，端午節即將到來，鹿港慶端陽是位居全國12大節慶之一，雖然因疫情暫不舉辦國際龍舟賽，但還是有三大亮點，一是鹿港小鎮光影藝術節從6月2日開始到7月17日，晚上7時到10時，在鹿港中山路、老街、舊鹿港溪等地展示。

其中，有讓大家看見「光」樣年華，有代表鹿港全盛時期的「鹿港飛帆」，在河中島裝置代表「鹿港的梅花鹿」光影藝術等，更有象徵鹿港慶端陽的應景發光立蛋，鹿港小鎮藝術節點燈預訂在6月2日晚上7點，當天將邀請歌手于台煙來獻唱，為活動暖場。

第二個亮點，是在鹿港溪上面舉辦河岸綠地音樂會，端午節當天起一連3天，從下午2時30分到晚間7點舉辦。鹿港母親之河鹿港溪，經過縣府3年的整治，今年風華再現，重新打造鹿港溪，在河岸舉行綠地的音樂會，晚上會有千帆鹿港鹿港小鎮光影藝術節點綴河畔。

第三個亮點包括魯班公宴、南北管戲曲等活動，把傳統跟現代做融合。除此之外，縣府推出「鹿港人文小旅行」導覽活動，制定南鹿港、北鹿港各一條路線的巡禮，並配合國際藝術節，將藝術品散布不同的景點，介紹給大家知道。

王惠美表示，端午節規劃的系列活動，5家在地觀光工廠也加碼一起來促銷，包括台灣優格餅乾、白蘭氏健康博物館、卷木森活館、台灣玻璃館、緞帶王觀光工廠，要讓大家可以從早玩到晚，晚上過夜，隔天繼續玩，體驗有歷史及人情味的鹿港小鎮。

彰化縣政府今天在縣府中庭為「鹿港慶端陽」活動宣傳，縣長王惠美特別推介三大亮點，鹿港小鎮光影藝術節，將鹿港溪點綴得繽紛美麗。情境圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天在縣府中庭為「鹿港慶端陽」活動宣傳，縣長王惠美特別推介三大亮點，鹿港小鎮光影藝術節，將鹿港溪點綴得繽紛美麗。情境圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天在縣府中庭為「鹿港慶端陽」活動宣傳，縣長王惠美特別推介三大亮點，鹿港小鎮光影藝術節，將鹿港點綴得繽紛美麗。情境圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天在縣府中庭為「鹿港慶端陽」活動宣傳，縣長王惠美特別推介三大亮點，鹿港小鎮光影藝術節，將鹿港點綴得繽紛美麗。情境圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天在縣府中庭為「鹿港慶端陽」活動宣傳，縣長王惠美特別推介三大亮點。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在縣府中庭為「鹿港慶端陽」活動宣傳，縣長王惠美特別推介三大亮點。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今天在縣府中庭為「鹿港慶端陽」活動宣傳，縣長王惠美特別推介三大亮點，鹿港小鎮光影藝術節，將鹿港溪點綴得繽紛美麗。情境圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天在縣府中庭為「鹿港慶端陽」活動宣傳，縣長王惠美特別推介三大亮點，鹿港小鎮光影藝術節，將鹿港溪點綴得繽紛美麗。情境圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天在縣府中庭為「鹿港慶端陽」活動宣傳，縣長王惠美特別推介三大亮點，鹿港小鎮光影藝術節，將鹿港點綴得繽紛美麗。情境圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天在縣府中庭為「鹿港慶端陽」活動宣傳，縣長王惠美特別推介三大亮點，鹿港小鎮光影藝術節，將鹿港點綴得繽紛美麗。情境圖／彰化縣政府提供

鹿港 藝術節 音樂會

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