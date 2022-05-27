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消防署防疫獎勵金用罄 盧秀燕：台中市府預備金墊付

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
市長盧秀燕強調，中市消防員的防疫獎勵金先以市府災後儲備金墊付，將來消防署有經費時再墊付，不委屈辛苦的第一線消防員。圖／台中市政府提供
市長盧秀燕強調，中市消防員的防疫獎勵金先以市府災後儲備金墊付，將來消防署有經費時再墊付，不委屈辛苦的第一線消防員。圖／台中市政府提供

消防署針對各縣市消防員載送確診患者，單趟發放緊急救護防疫獎金3000元。市議員陳成添今在議會總質詢指出，近期確診人數暴增，消防署發公文4月暫緩補助，基層譁然。市長盧秀燕說，市府以災後儲備金墊付，4月共138萬元，待中央撥款後補發，不能委屈一線消防員。

陳成添指出，今年1月消防署才開始核發消防員載送確診患者獎金，每趟3000元，統計1到3月，共84.9萬元的消防署補助獎金。

陳說明，之前載送確診患者，台中市府都「自掏腰包」，109年的198萬9000元為市府第二預備金、110年則有349萬7000元為市府災害儲備金，都核發給載送確診患者的消防員。

但中央發了3個月，上月發一紙公文「內政部消防署因應目前國內疫情於111年3月至4月期間漸趨嚴峻，各縣市每日載送確診或疑似人數持續巨幅增加中，自111年4月份起已暫停各地方政府申請核發作業」，說錢不夠，就要求4月暫緩申請，讓基層炸鍋。

盧秀燕強調，第一時間得知消息，立即指示先以市府災後儲備金墊付，將來消防署有經費時再墊付，並請立委楊瓊瓔持續向中央協調，消防署也承諾會向中央申請3億元讓各縣市申請獎勵金，相信後續一定會有經費撥付，請消防同仁放心。

消防局長曾進財說，台中市每天載運防疫案件約80至90件，去年與前年均以市府第二預備金、災害儲備金支付載運確診患者獎金，今年1月消防署才有申請「單趟發放緊急救護防疫獎金」項目；3月收到署公文說預算不足，4月起暫停補助，消防署將持續爭取追加相關經費發放。

市議員陳成添指出，3、4月疫情嚴峻，中央防疫獎勵金將用罄，4月份防疫獎勵金請各縣市暫不申請函報，基層嘩然。記者林佩均／攝影
市議員陳成添指出，3、4月疫情嚴峻，中央防疫獎勵金將用罄，4月份防疫獎勵金請各縣市暫不申請函報，基層嘩然。記者林佩均／攝影

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