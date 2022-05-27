永豐棧酒店欠薪勞資協調破局 6月13日將再調解

台中市在地老字號永豐棧酒店營業受到疫情影響，積欠員工薪資，經勞方提出勞資爭議調解，勞資雙方今天召開調解會議，但因雙方討論沒有共識，預計6月13日將另行調解。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊飯店及餐飲業，營業逾20年的永豐棧酒店，傳出積欠員工薪資，業者日前表示，5月將以每週分期方式發放積欠的3月薪資；至於4月薪資，公司已正常發放。

台中市政府今天透過文字稿表示，經查永豐棧酒店已於今年5月10日，針對部分工時人員，及實習生等94名給付4月薪資；其餘積欠員工薪資部分，勞工局也將持續督促業者和員工溝通、依規給付。

經多名員工向勞工局申請勞資爭議調解，勞資雙方今天召開調解會議，勞工局並於調解會現場，向勞工說明相關勞動法令及應有權益，台中市就業服務處也提供失業給付，及就業服務等資源供勞方參考。

勞工局指出，今天調解會中，勞方希望能一次將3至5月積欠的薪資一次性支付，但資方希望以分期的方式給付，但資方提出的分期方案，勞方又認為期數太多且時間太長，因此協商破局。經討論後，雙方同意，將於6月13日再次安排調解會，希望能達成共識。

勞工局表示，將持續督促業者儘速依規給付，另提醒勞工，台中市也設有勞工權益基金，可協助勞工在失業或有法律訴訟需要時，獲得相關協助。