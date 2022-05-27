快訊

連勝文拜訪桃園議長邱奕勝 在場人士透露談到張善政

台中2至12歲及和平居民普發快篩 30日起發放

中央社／ 台中27日電

台中市今天新增本土確診個案1萬1501例，台中市政府今天表示，2至12歲的台中兒童，及設籍和平區的居民，每人發放2劑快篩試劑，將於30日起透過四大管道發放。

台中市政府下午召開疫情指揮中心線上防疫記者會，副市長令狐榮達在會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診1萬1501例。

令狐榮達說，台中市本土確診數破萬人，目前台中市確診人口比例在六都中排名第四，疫情爆發以來，市府非常努力防疫，會持續與所有第一線的同仁站在一起，堅守防疫。

有關輝瑞兒童疫苗施打，令狐榮達指出，有許多家長很心急表示醫療院所預約額滿，很怕打不到，只要是已經登記校園施打者「一定打得到」，也呼籲國小家長盡量安排在學校施打，也留意校園施打的日程。

令狐榮達表示，中央會再分配1.2萬劑輝瑞兒童疫苗給台中，市長盧秀燕今天在議會備詢時已宣布，5月30日至6月2日將再加開4天醫療院所預約施打，對象是民國104年9月1日至106年6月2日出生的兒童，接種當天需滿5足歲學齡前的幼兒。

至於先前市府宣布，針對2至12歲的台中兒童及設籍和平區的居民，每人發放2劑快篩試劑。令狐榮達說，將分成四大管道發放，2至3歲幼童由居家保母、托嬰中心轉交家長。

另外，幼兒園、國小由園方、校方通知家長，有需要可到校領取，或等恢復實體課程再領取；自行照顧者由各里辦公室通知家長領取；和平區居民已由民政局、區公所進行相關作業，預計5月30日起發放。

台中市 快篩試劑 疫情

延伸閱讀

台中今確診破萬人 新增2例兒童中重症

台中今確診破萬人 籲家長安排在學校施打兒童BNT疫苗

台中搶打兒童BNT！12萬人要打只來9.3萬劑 市府說話了

台中+9944 全台第二高防疫三部曲全力防堵

相關新聞

台中永豐棧酒店傳欠薪引爆離職潮 今勞資調解破局

國內疫情嚴峻，餐飲業受衝擊，台中市知名五星級飯店「永豐棧酒店」遭爆積欠員工薪資，爆發離職潮。台中市勞工局長張大春說，4名...

聽大巨人說故事 南投地利遊客資訊站正式啟用

往南投信義鄉雙龍七彩吊橋的路上，地利旅遊資訊站的草地上，最近出現一座巨大的布農巨人像，吸引不少遊客和巨人拍照打卡，也從而...

端午欣賞鹿港日夜之美 慶端陽3大亮點切莫錯過

一年一度的「鹿港慶端陽」活動，今年雖因疫情取消國際龍舟賽，但仍有許多亮點，包括鹿港小鎮光影藝術節、鹿港溪河岸綠地音樂會及...

消防署防疫獎勵金用罄 盧秀燕：台中市府預備金墊付

消防署針對各縣市消防員載送確診患者，單趟發放緊急救護防疫獎金3000元。市議員陳成添今在議會總質詢指出，近期確診人數暴增...

警確診索理賠遭拒 中市府：消保官主動介入

保單之亂燒進一線警消人員，市議員江肇國今在市政總質詢提出，有警員確診遭和泰產險拒賠，員警收到簡訊通知保單不成立，嚴重影響...

南投縣永不放棄完騎要99.9公里 馬英九周日第4度挑戰

「2022永不放棄一騎來發財．紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，確定本周日清晨出發，今年有3092人報名參加，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。