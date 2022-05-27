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彰縣設快篩抗病毒藥物醫療站 節省長者就醫時間

中央社／ 彰化27日電

彰化縣衛生局指出，COVID-19家用快篩衛教諮詢站即日起轉型成為行動醫療站，有醫護人員進駐提供快篩陽性確診、用藥評估及抗病毒藥物治療一站式服務，節省長輩看診時間。

彰化縣政府今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，衛生局長葉彥伯除在記者會說明疫情，也宣布將設置彰化縣快篩陽性確診暨抗病毒藥物行動醫療站以及專為滿5歲未滿6歲幼童設置的輝瑞兒童疫苗快打站。

葉彥伯說，由於滿5歲至未滿6歲幼童還未進入小學就讀，衛生局6月1日及2日將設置快打站，提供5600劑輝瑞兒童疫苗給設籍在彰化縣滿5歲至未滿6歲幼童接種，家長可從5月30日上午8時至5月31日下午5時前，前往彰化縣衛生局網頁預約。

葉彥伯表示，除了設快打站外，衛生局考量到部分長輩不會做快篩或是快篩陽確診領取抗病毒藥物要花時間，衛生局將設在彰化市的COVID-19家用快篩衛教諮詢站，即日起轉型成為彰化縣快篩陽性確診暨抗病毒藥物行動醫療站。

葉彥伯說，行動醫療站服務對象為65歲以上長者及罹患癌症、糖尿病等慢性病高風險族群，專業醫護人員會進駐醫療站，提供快篩結果確認、用藥評估及高風險群體抗病毒藥物治療等一站式服務。

葉彥伯指出，駐站的醫護人員也會協助不會做快篩的長輩做快篩，也提供高風險患者使用COVID-19抗病毒藥物的用藥諮詢服務，以縮短長輩及高風險者就醫時間。

快篩陽性 衛生局

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