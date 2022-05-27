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加速流程 彰化縣啟用快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化成功家用快篩衛教諮詢站自即日起，轉型為「65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站」。記者劉明岩／攝影
彰化成功家用快篩衛教諮詢站自即日起，轉型為「65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站」。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府為降低65歲長者及罹患慢性病等高風險族群，確診後病情惡化風險，及早給予抗病毒藥物使用，彰化成功家用快篩衛教諮詢站，自即日起轉型為「65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站」，縣長王惠美今天上午前往關心啟用情形，呼籲民眾如果確診，盡速加快第一時間治療。

王惠美表示，目前防疫政策是由醫事人員確認快篩陽性，就可以判定確診，為加速流程，加快服務，優先照顧長者及預防中重症者，彰化縣將原有的19家快篩諮詢站，轉變成快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站，針對65歲以上長輩及慢性病患者，在自行快篩陽性或者自覺有呼吸道症狀、身體不適，都可以前來行動醫療站。

王惠美說，行動醫療站現場有專業人員教導如何快篩，如果快篩陽性，就直接看診並評估，並馬上在現場開立抗病毒藥物，一站式服務，讓民眾能夠用最快的速度治療，避免轉成中重症，減輕專責醫院的負擔。

王惠美表示，現在也可以在彰化縣內139家基層醫療診所視訊看診，由醫生做快篩等於陽性的判別，所以快篩陽性時，不要緊張，可以直接跟這139家基層醫療院聯絡看診，或是由親友攜帶快篩卡夾來給醫生確認。

彰化縣醫師公會理事長廖慶龍表示，感謝王縣長支持及各基層醫療人員的合作，醫療院所醫護人員一起動起來，把防疫工作盡量做到最極致。

彰化縣診所協會理事長吳祥富表示，今天開設行動醫療站是因為很多長者沒辦法自己執行快篩，或者沒有家屬可以攜帶快篩證明來診所認定，就會將這些長者轉介到快篩門診站，這裡有專業團隊，藥師、醫師、護理師提供服務，經過鑑定跟評估以後，立即給予藥錠及用藥，降低重症的風險。

彰化秀傳醫院行政副院長許惠美表示，現在有基層診所醫師的幫助，減輕了不少負擔，民眾若快篩陽性，請就近至附近診所讓醫師確認即可，不用再到大醫院的急診室。

衛生局表示，65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站5月27日開始試營運，服務期間為周一至周五下午2點到5點及周六上午9時至12時。

彰化成功家用快篩衛教諮詢站，自即日起轉型為「65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站」，縣長王惠美今天上午前往關心啟用情形，由彰化縣醫師公會理事長廖慶龍簡報。記者劉明岩／攝影
彰化成功家用快篩衛教諮詢站，自即日起轉型為「65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站」，縣長王惠美今天上午前往關心啟用情形，由彰化縣醫師公會理事長廖慶龍簡報。記者劉明岩／攝影
彰化成功家用快篩衛教諮詢站自即日起轉型為「65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站」，縣長王惠美今天上午前往關心啟用情形。記者劉明岩／攝影
彰化成功家用快篩衛教諮詢站自即日起轉型為「65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站」，縣長王惠美今天上午前往關心啟用情形。記者劉明岩／攝影
彰化成功家用快篩衛教諮詢站自即日起轉型為「65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站」，縣長王惠美今天上午前往關心啟用情形。記者劉明岩／攝影
彰化成功家用快篩衛教諮詢站自即日起轉型為「65歲長者及慢性病快篩確診暨抗病毒藥物行動醫療站」，縣長王惠美今天上午前往關心啟用情形。記者劉明岩／攝影

快篩陽性 慢性病

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