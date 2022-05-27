影／中市滿5足歲童 5/30至6/2開放預約施打

台中市議會今天舉行市政總質詢，市議員沈佑蓮關心幼童施打疫苗是否充足。市長盧秀燕宣布，5月30日至6月2日，加開預約施打，對象為學齡前幼兒，須為民國104年9月1日至106年6月2日出生的幼兒，滿五足歲、學齡前的幼兒開放預約施打，預計6月15日前施打完畢，國小與幼兒園施打速度是六都第二。

前三天3萬劑兒童BNT疫苗預約秒殺，很多家長問是否能打到？盧秀燕今在市政總質詢上宣布，市府開放5月30日至6月2日預約施打，對象以學齡前幼兒為主，須為104年9月1日至106年6月2日出生的幼兒，滿5足歲、學齡前的幼兒開放預約施打。

盧秀燕說，另有國小學童因家長考量，未到校施打共分為三類，其一，可依原先規劃到診所施打，其次，學童也可以返回學校施打，第三，剩下約幾千名學童，市府規劃新一波疫苗抵達，6月7日後安排學童到醫療院所施打。

盧秀燕強調，5到11歲的兒童BNT疫苗注射，已經登記校園施打者，不要急，凡是登記在校園施打者，百分之百打得到，請家長留意校園施打的日程。