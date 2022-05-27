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梅雨來襲32件淹水、坍方 盧秀燕提醒：安全第一

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
市議員羅廷瑋指出，昨晚降雨不斷，深夜清水、沙鹿區淹水，山區土石坍方，多路段號誌故障，市府是否有因應作為？ 記者林佩均／攝影
市議員羅廷瑋指出，昨晚降雨不斷，深夜清水、沙鹿區淹水，山區土石坍方，多路段號誌故障，市府是否有因應作為？ 記者林佩均／攝影

第二波梅雨鋒面來襲，市議員羅廷瑋今在市議會總質詢關心台中市相關水情與應變措施。市長盧秀燕表示，根據中央氣象局預報，目前鋒面還滯留在苗中上空，台中、苗栗、彰化須加強戒備，截至上午8時，台中市道路積淹水、路燈與號誌故障、崩塌落石及坑洞路樹倒塌等零星通報，累計共32件，提醒市民安全第一。

羅廷瑋指出，昨晚降雨不斷，深夜清水、沙鹿區淹水，山區土石坍方，多路段號誌故障，市府是否有因應作為？

盧秀燕說，根據氣象局資料顯示，台中市今天晚上雨勢才會轉小，呼籲市民注意安全；另，水利局已於海線佈設大型抽水機加速退水，建設局也出動人員與各式機具加速排除，各局處持續戒備，因應災情即時處置。

水利局表示，截至今日上午7時，水利局共接獲16件積淹水災情通報，均立即派員查看，並根據需求進行相關應變處置，這次強降雨所造成的積淹水事件區位，水利局大部分均已納入規劃或施工範圍內，如：外埔區水美路排水箱涵、大雅區東大路1099巷、潭子區雅豐街、龍井區山腳排水旁蚵寮路、沙鹿區鎮南路二段及北勢東路雨水下水道等，總計投入改善經費約1.32億元，其中沙鹿區鎮南路的雨水下水道，預計今年7月完工後，將可大幅改善淹水問題。

水利局指出，經統計昨日0時至今日0時，台中市1小時累積雨量以清水區69mm最大，3小時累積雨量以龍井區148mm最大，總累積雨量則以清水區240mm為最大，已超過側溝及雨水下水道的設計保護標準。

水利局說明，受氣候變遷影響，常有突來的豪大雨造成嚴重災情，提醒民眾可在手機或平板下載「台中水情」APP，以利隨時掌握各區水情，市府也將加強防災通報，維護民眾安全。

水利局 淹水 台中市

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