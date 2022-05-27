蔡其昌批清水南社里遇雨則淹 中市水利局：持續改善中

台中海線強降雨不斷，清水區南社舊巷道內，約10餘戶低窪民宅成水鄉澤國，地方里長昨夜緊急找來抽水機協助抽水，清水警方持續巡邏防災，立法院副院長蔡其昌今早也趕到現場勘察，找來三河局抽水，並要求市府水利工程要改善。

台中近日降雨持續不斷，海線地區昨晚皆陸續傳出淹水等災情。清水區南社舊巷道內約10餘戶，房屋自昨夜便持續進水，民眾晚間利用雨歇時將水潑出屋外，避免屋內家具泡水，南社里長崔惠國昨晚也介入關懷，準備抽水馬達協助抽水、排水，降低災害；清水警方也持續針對轄區低漥地點各道路，持續巡邏防災。

出身台中海線的立法院副院長蔡其昌，今早也趕至現場勘災。蔡其昌表示，海線到早上還有十個點左右，自昨晚到現在都還沒退卻，南社里排水設計不良，曾跟市府反映，有做部分修改，但看起來完全沒有發生太大作用，今也找來中央三河局長，短期先從三河局調抽水設備，協助排水問題。

蔡其昌提到，淹水長期來看，市府水利工程要改善，也請水利署幫忙協助台中市政府，如何處理地方淹水狀況，要系統性把整個排水問題解決，作為中央民代，會爭取中央協助台中市政府排除民瘼。

中市水利局表示，南社路301巷屬局部地勢低漥區，因短延時強降雨造成附近淹水，公所表示目前水位有稍退情形，惟為民眾安全，本局已請搶修廠商調派抽水機水前往支援。

中市水利長范世億強調，這次強降雨所造成的積淹水事件區位，水利局大部分均已納入規劃或施工範圍內，如外埔區水美路排水箱涵、龍井區山腳排水旁蚵寮路、沙鹿區鎮南路二段及北勢東路雨水下水道等，總計投入改善經費約1.32億元，其中沙鹿區鎮南路的雨水下水道，預計今年7月完工後，將可大幅改善淹水問題。