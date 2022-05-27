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彰化知名「螃蟹穴」紅毛井設施老舊 與公會堂一併修繕
興建將近90年的歷史建築彰化市公會堂，與緊鄰的八卦山紅毛井，距前次修復已10多年，設施老舊，在中山里長楊炎坤里長等士紳提議下，由縣府文化局及彰化市公所以85萬元經費辦理修繕，今天由彰化縣副縣長林田富及市長林世賢等人共同主持動工，預定7月5日完工。
市公所指出，「紅毛井」位在彰化公會堂（彰化藝術館）後方，距今約有300多年歷史，由來從明崇禎年間，或永曆年間荷蘭占據台灣就已存在，是臺灣中部碩果僅存的荷蘭古井，當時許多傳教士和士兵前來汲水飲用，故當地人稱此井為「紅毛井」或「番仔井」。
「紅毛井」因地勢低漥，四季湧泉，平時會有水生物棲息，地層表面還會冒泡，對需要水的螃蟹來說相當好，是風水上的「螃蟹穴」，在紅毛井右側就是鹿港辜家辜顯榮母親的墓園，求得庇廕；井旁的土地公廟則是信徒陳腰在1976年興建。
紅毛井湧出的泉質甘甜清冽，極適合泡茶，除提供附近居民飲水外，也有很多民眾前往取水泡茶，還有很多婦女在湧出的水道中洗衣服。一名張姓老太太說，她來紅毛井洗衣服十多年了，主要是不習慣用洗衣機，來這裡洗衣服，省水省電，衣服毛球會水流 出，不會卡在洗衣機上，方便許多。
紅毛井此次修繕工程，主要是紅毛井前棚架除鏽噴漆、換裝PC及塑鋁板、更新電線線路及照明、土地公廟前地坪整理及新設簡易殘障坡道等。
市公所指出，彰化市公會堂（即今彰化藝術館）1933年完工，建築細部有著濃厚的裝飾藝術風格，但建築外型已經漸漸走向現代主義建築的簡略線條風格，是1930年代所流行的折衷式樣建築，在古典藝術中融合了現代感。國民政府接收後，改稱為中山堂，2002年被登錄為歷史建築，此次修繕工程也包括公會堂二樓4扇木門，因遭白蟻蟲蛀必須更換。
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