台中今宣布滿5歲公幼到校打疫苗 私幼下周一診所接種

台中市今召開市政總質詢，多名議員關心幼童滿5歲疫苗注射進度。衛生局長曾梓展說，學校就是最好的快打站，滿5歲幼童，已與教育局溝通，國小附設幼兒園留校接種，私立幼兒園最快下周一開始安排到醫療診所接種。

市長盧秀燕強調，台中市很多家長誤會，以為線上教學學校就不施打疫苗，但市府會召回學童回到校園接種疫苗，不要去擠醫療院所，保障幼童。

台中市議員陳本添、羅廷瑋、謝明源都對5歲幼童何時接種疫苗相當關心。羅廷瑋指出，國小附設幼兒園滿5歲的幼童，是否能一併在校園接種疫苗，讓孩童在熟悉的環境安心接種；羅也替私立幼兒園滿5歲幼童請命，讓能接種的孩子早日接種，提升免疫力。

衛生局長曾梓展表示，目前中央給台中市9.3萬劑兒童疫苗，預計下周一中央再配發1.2萬劑，預計6月15日前可完成兒童疫苗接種，為六都第二快。

曾梓展說，昨天已與教育局討論，國小附設幼兒園滿5歲幼童，可在學校進行接種，另，私立幼兒園滿5歲幼童，最快下周一安排到醫療診所接種，市府規劃好相關政策今天將公布。

曾梓展說，台中市5至11歲學童，約需12萬多劑疫苗，目前中央規劃配給台中市府13萬劑，但發給時間落在6月7日後，市府將加速兒童疫苗施打速度。

教育局表示，今天醫護人員進入校園為學童施打疫苗，包括社口國小、北勢國小及善水國中小，三校共約1600名學童。其他國小學童提前至6月15日完成施打期程，未來將視中央疫苗到貨量與時間，不排除再加速施打期程。

謝明源關心，幼童甚至嬰兒確診高燒，市府有無更積極的保護措施？