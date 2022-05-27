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影／台中校園兒童BNT今開打！首日3校、1600人排打

聯合報／ 記者趙容萱劉柏均／台中即時報導
台中市校園兒童BNT疫苗今天開打，神岡區社口國小學生接種疫苗情況。圖／台中市政府提供
台中市校園兒童BNT疫苗今天開打，神岡區社口國小學生接種疫苗情況。圖／台中市政府提供

台中市校園兒童BNT疫苗今天開打。教育局說明，台中兒童BNT接種意願占61.41％，今天有神岡區社口國小、沙鹿區北勢國小及梧棲區善水國中小等3校約1600人接種，接種秩序良好。台中校園BNT疫苗提早在今天開打，預計15日打完，盡早提升學生保護力。

台中市教育局公布，台中兒童BNT有11萬9624人願意接種，占61.41％，其中幼兒園學童現規劃院所接種，有3萬1381人有意願；國小學童部份，7萬6334人願意到校接種，另1萬1609人願意到醫療院所接種。

台中市衛生局說明，中央已配撥台中兒童BNT疫苗5萬6000劑，昨再配撥3萬7000劑，總數達9萬3000劑，國小學童部份循往例，由醫護人員到校園統一施打，方便需要工作的家長，由於台中目前僅到9萬3000劑，距離想台中想要接種的量11萬9624劑仍有一段差距，市府也會向中央極力爭取，目標是讓有施打意願的兒童都能接種。

衛生局長曾梓展表示，等教育局提供造冊，如果多數家長已帶孩子打完疫苗，可以把原訂排後段的疫苗先調撥醫院診所，多元且快速完成接種。

台中市校園兒童BNT疫苗今天開打，神岡區社口國小學生接種疫苗情況。圖／台中市政府提供
台中市校園兒童BNT疫苗今天開打，神岡區社口國小學生接種疫苗情況。圖／台中市政府提供
台中市校園兒童BNT疫苗今天開打，神岡區社口國小學生接種疫苗情況。圖／台中市政府提供
台中市校園兒童BNT疫苗今天開打，神岡區社口國小學生接種疫苗情況。圖／台中市政府提供

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