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優化台中動物之家園區環境 農委會允補助

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市動物之家優化改善工程經費缺乏，后里、南屯園區共需約3800萬元，農委會同意支持補助7成、中市府自籌3成。記者劉柏均／攝影
台中市動物之家優化改善工程經費缺乏，后里、南屯園區共需約3800萬元，農委會同意支持補助7成、中市府自籌3成。記者劉柏均／攝影

立院經濟委員會今南下台中考察台中市動物之家優化改善工程經費缺乏，立委楊瓊瓔爭取指出，后里、南屯兩缺優化共約需3800萬元，農委會同意支持補助7成、中市府自籌3成；另潭子聚興社區休憩場域改善，工程經費初估3千萬，水保局同意依設計規劃後實際金額，給予區公所全額補助。

立法院經濟委員會今邀農委會副主委黃金城、畜牧處長張經緯、水保局長李鎮洋、台中分局長邱啟芳南下台中考察，至后里、潭子考察台中動物之家優化改善工程、聚興社區休憩場域環境改善工程，台中市議員陳本添、賴朝國，時代力量台中潭雅神區主任鄭勁節、豐后區主任傅智衡等也與會關心。

台中市動保處長林儒良表示，后里園區待優化項目，包括防水及洩排水、開放空間裝潢及設施等。后里園區犬舍地坪過去因經費等因素，缺乏表面裝修材易龜裂，清掃時增加工作人員負擔；另因空間挑高造成室內回音過大，不利影片播放等教育宣導功能。防疫門鄰近對向轉彎處視線死角盼遷移優化。

林儒良指出，南屯園區動物隔離區，自2001年啟用迄今已20餘年，部分設施不符當代動物福利，亟需拆除改建以維護收容動物。隔離區空間規畫及動物籠舍尚停留於20年前，地坪高低落差常造成清潔及照護人員滑倒受傷，2園區改善工程約需3000萬元。

一行人前往潭子區考察時。潭子區長林國聲提出聚興社區休憩場域環境改善工程，整體改善面積約3公頃需求經費約3000萬元；改善項目包括邊坡整理、邊坡駁坎、生態滯洪池、水源引道、步道、環境維護通道、休憩設施及環境綠美化等。

林國聲表示，為改善潭子區行政中心後方空地閒置致雜草叢生問題，期將台中市政府警察局及潭子區公所後方閒置空間，改善成休閒散步廊道及設計在地昆蟲、動物意象，以展現社區特色並成為在地潭子區聚興社區新亮點。

水保局長李鎮洋表示，本案係提供在地農村社區使用，施作項目符合農村再生原則，完成後有助地方農業發展；潭子區公所應先辦理測設等前置作業，後續經費上會全力支持由潭子區公所規畫與執行。建議環境綠美化工程多以植栽、植草磚或草皮覆蓋地表，讓水源能留得更久，亦可降低溫室效應，未來將可再提供地方居民一處綠帶休閒。

台中潭子區聚興社區休憩場域環境改善工程等，整體改善面積約3公頃需求經費約3000萬元。記者劉柏均／攝影
台中潭子區聚興社區休憩場域環境改善工程等，整體改善面積約3公頃需求經費約3000萬元。記者劉柏均／攝影
立委楊瓊瓔說明聚興社區休憩場域環境改善工程等，整體改善面積約3公頃需求經費約3000萬元。記者劉柏均／攝影
立委楊瓊瓔說明聚興社區休憩場域環境改善工程等，整體改善面積約3公頃需求經費約3000萬元。記者劉柏均／攝影
台中市動物之家優化改善工程經費缺乏，后里、南屯園區共需約3800萬元，農委會同意支持補助7成、中市府自籌3成。記者劉柏均／攝影
台中市動物之家優化改善工程經費缺乏，后里、南屯園區共需約3800萬元，農委會同意支持補助7成、中市府自籌3成。記者劉柏均／攝影

考察 后里 台中市

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