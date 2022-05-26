優化台中動物之家園區環境 農委會允補助

立院經濟委員會今南下台中考察，台中市動物之家優化改善工程經費缺乏，立委楊瓊瓔爭取指出，后里、南屯兩缺優化共約需3800萬元，農委會同意支持補助7成、中市府自籌3成；另潭子聚興社區休憩場域改善，工程經費初估3千萬，水保局同意依設計規劃後實際金額，給予區公所全額補助。

立法院經濟委員會今邀農委會副主委黃金城、畜牧處長張經緯、水保局長李鎮洋、台中分局長邱啟芳南下台中考察，至后里、潭子考察台中動物之家優化改善工程、聚興社區休憩場域環境改善工程，台中市議員陳本添、賴朝國，時代力量台中潭雅神區主任鄭勁節、豐后區主任傅智衡等也與會關心。

台中市動保處長林儒良表示，后里園區待優化項目，包括防水及洩排水、開放空間裝潢及設施等。后里園區犬舍地坪過去因經費等因素，缺乏表面裝修材易龜裂，清掃時增加工作人員負擔；另因空間挑高造成室內回音過大，不利影片播放等教育宣導功能。防疫門鄰近對向轉彎處視線死角盼遷移優化。

林儒良指出，南屯園區動物隔離區，自2001年啟用迄今已20餘年，部分設施不符當代動物福利，亟需拆除改建以維護收容動物。隔離區空間規畫及動物籠舍尚停留於20年前，地坪高低落差常造成清潔及照護人員滑倒受傷，2園區改善工程約需3000萬元。

一行人前往潭子區考察時。潭子區長林國聲提出聚興社區休憩場域環境改善工程，整體改善面積約3公頃需求經費約3000萬元；改善項目包括邊坡整理、邊坡駁坎、生態滯洪池、水源引道、步道、環境維護通道、休憩設施及環境綠美化等。

林國聲表示，為改善潭子區行政中心後方空地閒置致雜草叢生問題，期將台中市政府警察局及潭子區公所後方閒置空間，改善成休閒散步廊道及設計在地昆蟲、動物意象，以展現社區特色並成為在地潭子區聚興社區新亮點。