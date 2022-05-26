梅雨季來臨 蔡培慧會勘國姓鄉坑溝整治加強防災

南投縣最近頻降豪大雨，山區傳出土石崩塌災情。國姓鄉協興橋正整治坑溝，行政院中部聯合服務中心前執行長蔡培慧參加會勘，建議水保局雨季來臨加速坑溝雜草、樹枝清除，和受損設施改善，確保居民安全。

蔡培慧今天和國姓鄉長丘埔生、縣議員陳宜君等人到國姓北港村會勘工程進度，協興橋兩側坑溝滿是雜草及枯枝，蔡培慧說，梅雨季開始，如果不盡快改善坑溝損壞設施，恐難以承受溪洪不斷沖刷，對居民安全是很大威脅。

水保局表示，協興橋旁坑溝整治二期工程及上游護岸整治都已發包，總經費862萬元，工程約150天，預計今年10月下旬完工。

丘埔生說，南港村人口1700多人，因地處偏遠山區，公所無力負擔龐大坑溝整治費用，還好蔡培慧全力協助爭取經費，由水保局投入8百多萬元整治，讓南港村民未來汛期或強降雨不用擔心洪水。

陳宜君也肯定，水保局規畫的固床工、淨水池、截水牆等設施，兼顧當地自然環境，同時增設兩座動物通道，讓石虎等野生動物有安全棲息空間。