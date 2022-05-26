家長朝聖白沙屯媽祖「粉紅超跑」 粗心忘女兒獨留車上

白沙屯媽祖昨晚駐駕台中大甲，大甲警分局警員執行完護轎任務返程時，見一輛自小客車停在路中，上前查看竟發現有小孩獨留在車上，警員隨即廣播家長回到車上，才隨即結束這場離譜行徑。

白沙屯媽祖8天7夜進香活動，今清晨17時自台中大甲起駕，急行軍北返苗栗；台中受鋒面影響連日降雨，大甲警分局自昨約16時，於大甲溪橋接轎「雨」神同行，執行「護轎任務」，隨後鑾轎於一處汽車修配廠駐駕休息。

警員昨傍晚約18時，結束勤務返回大甲警分局，發現一輛自小客車停在路中，上前查看時，竟發現有小孩獨留在車上，執勤員警趕緊持大聲公廣播車主前往移車，另幾名員警幫忙看顧小孩；其餘員警同仁協助交通疏導。

警方指出，所幸該車車主在該車不遠之處，聽到廣播著自己的車牌號碼，趕緊回來移車，結束這場離譜行徑；另交通違規之情事，後續將逕行告發以及通知車主到案說明，以釐清有無涉及兒少保護法。警方呼籲，勿將小孩單獨留在車上，避免發生意外；避免違規停，以免影響行車、行人動線，以共同維護用路人安全。