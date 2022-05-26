疫情衝擊淨溪意願 彰化世界環境日等人來參加

彰化縣東螺溪常被亂倒廢棄物，社團法人彰化縣就業能力教育協會呼應2022世界環境日，將舉辦「溪守好水好生活」淨溪活動，無奈中南部COVID-19確診人數上升，讓原先報名的社區和社團參加態度部分轉為觀望。就業能力教育協會認為戶外，口罩戴好戴滿，對地球友善的活動應可參加。

舊濁水溪北岸興農橋到鹿島橋的田尾區段被濫倒垃圾多達3噸，分屬縣政府工務處、水利資源處和城市暨觀觀發展處管理，迄今還沒抓到濫倒者。縣政府今雇工駕駛抓斗車清理，現場留下零星圾圾，這種情形在舊濁水溪（東螺溪）屢見不鮮。

「作賊一更，抓賊一暝。」湖埔社區大學專業經理謝文猷說，東螺溪沿岸有移動式監視錄影機，無法完全遏止濫倒垃圾行為，就業能力教育協會和湖埔社大經常舉辦淨溪活動清理廢棄物，並透過移除外來種植物、水質檢測、綠美化實作等體驗課程推廣保護生態及環境的觀念。