班班有冷氣吹桌椅卻要補丁 議員籲台中教育局加速更新

台中市加上中央補助約36億元，已協助307所學校「班班有冷氣」。市議員朱暖英今在市政總質詢指出，雖有冷氣，但學生最基本的課桌椅，竟有學校反映用的還是學生父執輩用過的，老舊不堪，不斷修修補補，甚至有的學校接手其他學校淘汰的桌椅，建議教育局全面盤點及更新。市長盧秀燕表示，市府會努力改善財政，有餘力更新。

朱暖英指出，台中市不少學校課桌椅已老舊到不堪用，補丁、修繕，她也曾邀教育局長去學校看過，教育局雖已更新不少學校課桌椅，但多數學校仍待更新，她認為教育局應加速。

朱暖英認為，老舊課桌椅淘汰更新甚至比班班有冷氣更重要，冷氣不是每天吹，但學生課桌椅卻是上課日都要用，更應重視。

朱暖英表示，若修補桌椅的釘子鬆脫，或是木料不堪長期使用無預警斷裂，都會造成學童受傷，此事攸關學童安全，有必要優先處理，希望教育局要積極辦理，提出各校課桌椅更新時間表。