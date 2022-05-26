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台中有家長怨校園BNT等太久 預約到彰化、苗栗打

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員施志昌今質疑教育局長楊振昇，台中市在學校打兒童BNT排程太晚，惹民怨。圖／施志昌提供
台中市議員施志昌今質疑教育局長楊振昇，台中市在學校打兒童BNT排程太晚，惹民怨。圖／施志昌提供

台中市議員施志昌今在總質詢問教育局長楊振昇，台中市學校打兒童BNT，排程太晚，有的甚至排到6月14日，有家長等不及，在台中醫院、診所預約不到，乾脆預約到外縣市，寧可跑遠一點到彰化、苗栗等地打。楊振昇表示，沒有聽說有這類情況，會再了解。

教育局表示，中央規定兒童打疫苗，必須有家長同意填妥意願書，有7天審閱期，所以等到27日校園開打。他表示，教育局「授權」學校自行找醫院診所到校園接種疫苗，如果學校的速度太慢，會要求加速。

地方診所表示，學校認為這停課期不定，可能延到下周或端午節開始約醫護到校，因教育局並未強制或要求加快速度。

衛生局長曾梓展表示，等教育局提供造冊，如果多數家長已帶孩子打完疫苗，可以把原訂排後段的疫苗先調撥醫院診所，多元且快速完成接種。

教育局 疫苗 台中市

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