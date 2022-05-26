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台中勞工薪資偏低 結婚率及人口下降

台灣醒報／ 記者劉東皋╱台北報導
台中市人口負成長，市議員提醒市府各局處共同商討解決青年低薪、結婚、住屋等問題。(photo by 朱暖英服務處)
台中市人口負成長，市議員提醒市府各局處共同商討解決青年低薪、結婚、住屋等問題。(photo by 朱暖英服務處)

台中市勞工收人六都最少、房價偏高、社會住宅趕不及青年需求，導致結婚率偏低，人口減少。但台中市長盧秀燕答覆 議員質詢時表示，台中勞工薪資偏低是因統計數字的偏差。不過藍議員朱暖英26日質詢指出，年輕人不論是購屋比例、結婚意願都下降，她請台中市民政、勞工、都發局共同重視青年薪資、成家與購屋問題。

台中薪資計算偏誤

盧秀燕日前指出，她擔任立委時，就曾向行政院主計總處反映，台中市長期平均薪資比其他五都低，是因許多大公司的主管薪資都算到台北總公司，在地薪資多只計算基層勞工。她曾建議準備到台中投資的台積電公司能在台中設立子公司，讓所有員工薪資都於台中市計算。

國民黨議員朱暖英對於台中勞工薪資問題直接詢問勞工局長張大春，張大春表示，至今年3月最新統計，台中市平均薪資為35686元，年輕人未正式統計，但合計在4萬多元。不過，朱暖英提出數據表示，台中年輕人平均薪資約僅35300元而已，但她相信實際上應更低。

青年不敢婚 人口負成長

民政局長吳世瑋表示，人口及結婚率下降是六都共同現象。但台中仍是人口增長率較好的。這兩年因疫情關係中央政府將滯留海外的民眾暫除籍，也對人口計算有所影響。在社會住宅方面，都發局長黃文彬表示，台中市新建社宅申請入住率達9成，也在加速興建達成既定目標。

遠見雜誌26日公布的縣市長施政滿意度調查，盧秀燕雖然是台中升格直轄市以來歷任市長最高者，醫療衛生、教育都獲得8及7成滿意度，但在「經濟與就業」與「警政治安」仍需加強，對照議員針對勞工及青年薪資的質詢，似仍有值得努力之處。

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