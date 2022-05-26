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彰化漁港追加經費 第一期工程收尾3.9億重新招標
彰化漁港第一階段基礎建設工程原訂去年完工，但因廠商爆發財務問題，縣府去年與廠商解約後清算剩餘工程與經費，由於營建工程成本上漲，彰化縣府積極向漁業署爭取經費，5月初同意追加補助1.31億元，加上原本補助經費2.63億元，共計3.94億元，最快6月辦理招標工作。
彰濱工業區開發以後，彰化沿海的漁港和泊地逐年淤積嚴重，民眾與漁民在冬天常在等東北季風漲潮時才能出海，嚴重影響漁民捕漁的時間，地方20多年來爭取設置彰化漁港，第一期基礎建設工程14億多元，主要建設防風林、防波堤、內港口碼頭、漁筏停泊碼頭、浮動碼頭等基礎設施，但在2017年開工後工程延宕。
農業處長邱奕志說，承包廠商出現財務問題後，縣府去年已解約，防風林、浮動碼頭等已做好，剩餘工程將重新發包，但整體營建成本增加，僅原有的經費招標恐怕不太容易，因此再向漁業署爭取經費，等建築師完成設計，就可以報漁業署審圖，並辦理招標工作。
邱奕志表示，剩餘工程包括防波堤、航道淨灘等善後工作，預計2023年底完成，未來第二期工程則會建設市場和加油站等，彰化漁港建設完成後，可提供更加便利的設施，且因面臨外海，區位及港口水深條件佳，可改善現有漁港發展瓶頸，闢建足供近海動力漁船無須候潮的港口及作業避風的泊地。
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