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大甲建興、福德里缺休憩空間 中市府將新建於西濱橋下

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市府將規劃600萬，於大甲建興里、福德里轄內西濱段橋下，設立意象空間供民眾使用，預計今年底完工。圖／李榮鴻辦公室提供
中市府將規劃600萬，於大甲建興里、福德里轄內西濱段橋下，設立意象空間供民眾使用，預計今年底完工。圖／李榮鴻辦公室提供

台中大甲建興里、福德里位置臨海，為地方休閒農業重要據點，假日遊客如織，但遇雨天，卻苦無遮雨地方，對民眾相當不便；經市議員李榮鴻爭取，中市府將規劃600萬，於里轄內西濱段橋下，設立意象空間供民眾使用，預計今年底完工。

大甲福得里、建興里位置臨海，有業者在地方做導覽，解說其豐富沿海生態及農家經驗，為地方休閒農業重要據點，每到假日都有大量遊客到此遊憩，卻苦無避雨休憩場所，民眾總感不便。

中市議員李榮鴻獲報後，持續向市府爭取經費，市長盧秀燕同意以600萬經費施造橋下意象空間，供里民、遊客一個避雨的休憩空間，將新設鳥巢式鞦韆、體健設施等，預計今年底完工開放。

建興里里長蔡明河表示，西濱橋下的空間多年閒置相當可惜，在2019年9月時向市議員李榮鴻建議，經過多次會勘終於定案，很感謝盧秀燕市長與李榮鴻議員的努力，讓建興里有更好的活動休憩空間。

李榮鴻表示，大甲建興西濱橋下意象空間施作努力了很多年，最早從2019年就在做初步規畫，隔年取得公路總局的橋下空間使用權，遂由建設局、交通局及大甲區公所一同努力推行，目前籌備招標事宜，屆時將新設鳥巢式鞦韆，亦規劃體健設施供民眾使用，望成為地方一大亮點。

大甲區福德里活動中心經福德里長莊金波建議，也請公所提報計畫爭取經費約60.3萬元，預計改善桌椅組、音響喇叭、舞台、冷氣等相關設備。

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