救護車當計程車濫用？ 中市消防：已訂收費標準

台中市近3年消防緊急救護服務的出勤頻率，逐年升高，消防局統計數據，平均每4分鐘就出勤一次，但空跑率高達27%。民進黨議員邱素貞要求消防局解決，避免浪費緊急醫療資源。

台中市議會今進行市政總質詢，市議員邱素貞表示，2019年救護出勤12萬8093次，空跑率21.7%、2020年有13萬3292次空跑率25.3%、2021年有13萬5056次，空跑率27.1%。

去年平均每天出勤次數達370次，平均每4分鐘就需出勤1次，緊急救護頻率相當高，消防人力疲於奔命。

邱素貞說，119救護車是供緊急傷病患使用，部分民眾濫用救護資源，將救護車當計程車，或「職業路倒」影響緊急醫療救護服務品質，消防局應解決。

台中市消防局長曾進財指出，消防局每日平均約410件。另一種是防疫救護車，專責跑疑似確診案件，近期每日平均已達100件。

他說，緊急救護例如車禍、心肌梗塞、中風等案件，執行時間比較短；防疫救護案件出勤時間約兩個半小時左右，對救護勤務負擔頗大。

另消防署針對空跑率的定義是指未接觸傷病患，未發現、中途取消、誤報等3種情形，目前約占總案件4%。

另未送醫包括未發現、誤報、中途取消、拒送、警察處理、現場死亡、其他或出勤待命等8種情形。造成空跑案件的主因路人報案後傷者自行離去，同仁到場沒有發現傷者；傷者拒絕送醫或處置後好轉不須送醫了。

曾進財指出，之前利用救護車當計程車濫用，現在幾乎都沒有了。台中市訂收費標準，經救護人員評估後如是危急案件，會送醫到最近的責任醫院，不是危急案件要指定醫院且超過12公里，事後行文給醫院查詢是否有在急診掛號，如沒有，將收取濫用的費用。