快訊

台幣貶勢煞不住 央行若加重升息恐衝擊房貸族、建商

2022《遠見》縣市長滿意度調查 潘孟安打敗侯友宜拿下第一

指揮中心惹醫護眾怒：放寬新冠專責病房「護病比」錯了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠見民調 盧秀燕滿意度61.9% 台中升格後唯一破六成

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
遠見雜誌民調，台中市長盧秀燕滿意度61.9％，並指歷年調查，台中市改制升格10年以來，唯一破6成的市長。記者陳秋雲／攝影
遠見雜誌民調，台中市長盧秀燕滿意度61.9％，並指歷年調查，台中市改制升格10年以來，唯一破6成的市長。記者陳秋雲／攝影

「遠見雜誌」今公布2022縣市長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕的施政分數與滿意度創中市升格以來之最佳表現，調查單位指出盧「是台中改制以來唯一破六成的台中市長」另連任支持度挺進53.9%，比去年增加4.9%，逾半數肯定。

根據遠見最新的調查結果，盧秀燕的施政滿意度較去年有所提升、不滿意度持續下探。遠見雜誌指出，「台中市長盧秀燕近來雖承受反對黨較多批判，但細觀其61.9%的滿意度，卻是創台中升格改制以來的新高，更是多位台中市長中，唯一一次突破六成的，施政分數68.6分，是升格以來最高」

遠見雜誌歷次公布數據顯示，台中市八大施政中「醫療衛生」獲八成以上，滿意度最高。另「教育」面向獲七成民眾肯定，在「觀光休閒」「道路與交通」「消防及公共安全」與「環保」等項目滿意度有六成以上。「經濟與就業」及「警政治安」面向表現尚待加強，市府表示虛心接受，持續努力。

市長盧秀燕表示，民調都是施政重要參考依據，她強調，新冠疫情嚴峻，現階段最重要的任務就是齊心防疫，保護市民的安全。市府將積極掌握疫情發展，完善各項防疫政策與施政作為，不僅要成為市民堅實的後盾。

台中市長 盧秀燕

延伸閱讀

影／盧秀燕：全市250處快篩陽得來速 今起提供看診給藥

影／盧秀燕：中市普發2-12歲2快篩劑 5月30日起發放

盧秀燕宣布：高中以下再遠距教學至6月2日 端節過後再檢討

中央防疫落漆 造就盧秀燕高滿意度？

相關新聞

101輸它！Google地點第一名為何是鹿港小7 居民給答案

臉書粉絲專頁「地圖新鮮事 RiChi」分享「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，摘下第一名的竟是鹿港鎮的 「小7...

遠見民調 盧秀燕滿意度61.9% 台中升格後唯一破六成

「遠見雜誌」今公布2022縣市長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕的施政分數與滿意度創中市升格以來之最佳表現，調查單位指出盧...

投61線金天巷 砸2.9億拓寬

南投縣投61線金天巷是日月潭孔雀園前往九族文化村的捷徑，但彎多、路幅不足的瓶頸，影響大型遊覽車的通行安全，經縣府透過縣籍...

彰化推動軌道建設 交長允協助

立法院交通委員會昨考察彰化交通建設，縣長王惠美抱怨台中捷運綠線延伸到彰化案已列入前瞻基礎建設，127億經費也有著落，但可...

教部擬2歲讀混齡班 議員籲台中別混

台中市近日受理公幼登記，公幼2歲專班一位難求，但3到5歲混齡班卻缺額嚴重，據了解教育部研擬混齡班下延伸到2歲，以補缺額。...

白沙屯媽急行軍進大肚 90度轉彎停駕市場口

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖遶境回鑾，昨天清晨通過大度橋抵台中，有別於往年停駕派出所，今年「倒退嚕」折返大肚區公所，上午突然9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。