遠見民調 盧秀燕滿意度61.9% 台中升格後唯一破六成

「遠見雜誌」今公布2022縣市長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕的施政分數與滿意度創中市升格以來之最佳表現，調查單位指出盧「是台中改制以來唯一破六成的台中市長」另連任支持度挺進53.9%，比去年增加4.9%，逾半數肯定。

根據遠見最新的調查結果，盧秀燕的施政滿意度較去年有所提升、不滿意度持續下探。遠見雜誌指出，「台中市長盧秀燕近來雖承受反對黨較多批判，但細觀其61.9%的滿意度，卻是創台中升格改制以來的新高，更是多位台中市長中，唯一一次突破六成的，施政分數68.6分，是升格以來最高」

遠見雜誌歷次公布數據顯示，台中市八大施政中「醫療衛生」獲八成以上，滿意度最高。另「教育」面向獲七成民眾肯定，在「觀光休閒」「道路與交通」「消防及公共安全」與「環保」等項目滿意度有六成以上。「經濟與就業」及「警政治安」面向表現尚待加強，市府表示虛心接受，持續努力。

市長盧秀燕表示，民調都是施政重要參考依據，她強調，新冠疫情嚴峻，現階段最重要的任務就是齊心防疫，保護市民的安全。市府將積極掌握疫情發展，完善各項防疫政策與施政作為，不僅要成為市民堅實的後盾。