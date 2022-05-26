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101輸它！Google地點第一名為何是鹿港小7 居民給答案
臉書粉絲專頁「地圖新鮮事 RiChi」分享「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，摘下第一名的竟是鹿港鎮的 「小7東崎門市」，打敗台灣指標性建築「台北101大樓」等地點，7-11東崎門市店員今天受訪也表示不知道為什麼，但居民給了答案，主要是附近是三鄉鎮交界，沿路卻沒有什麼地標，這家超商成了找路、報路主要輸入的標的。
平凡無奇的小七居然摘下Google街景地點的冠軍，網友驚呼，「小七應該是車隊集合點」、「神奇了，車站景點什麼的我可以理解，其他？」、「東崎門市有什麼特別的嗎？」
彰鹿路沿路超商其實至少有4、5家，有許多家也比東崎門市大，但在這家超商對面經營早餐店的謝姓業者指出，彰鹿路很長，沿途幾乎是住戶，沒有太多店家，家小七剛好位在福興鄉、鹿港鎮與秀水鄉三鄉鎮的交界，在地客較多，報路時也最常以這家超商為地標，他自己向人介紹自家早餐店也會說在東崎門市的對面。
王姓居民也說，這裡是彰鹿路四、五段交界，一邊是福興大崙社區，一邊是鹿港東崎社區，超商對面就有公車站牌，有時在地學生想知道距離站牌還有多遠，也會Google這家小七，因住家就在附近，自己若從外地回來，也會直接以這家超商為標的，無論外地或在地人查詢的人都很多。
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