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明回鑾進苗栗！白沙屯「粉紅超跑」今晚駐駕大甲

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
白沙屯媽祖25日上午沿台中海線回鑾，下午16時許進入大甲區，約18時駐駕汽車修配廠一晚，預計明早5時起駕。圖／大甲警分局提供
白沙屯媽祖25日上午沿台中海線回鑾，下午16時許進入大甲區，約18時駐駕汽車修配廠一晚，預計明早5時起駕。圖／大甲警分局提供

白沙屯媽祖8天7夜遶境，25日上午沿台中海線回鑾，下午16時許進入大甲區，約18時駐駕汽車修配廠一晚，預計明早5時起駕；大甲警分局表示，現場秩序良好，駐駕期間將由大甲派出所加強周邊巡邏，確保媽祖及民眾安全。

台中今受鋒面影響，整天大小雨勢不斷，白沙屯媽祖鑾轎由轎班人員披上「粉紅雨衣」，下午16時許急行軍越過大甲溪，進入大甲城，「香燈腳」也披上雨衣，伴媽祖在雨中前行。

晚間約18時，鑾轎行在大甲區中山路上，突轉入一旁裕隆汽車大甲廠，員工歡欣鼓舞，信眾、附近店家圍聚參拜，現場熱鬧；鑾轎今晚駐駕於修配廠內，預計明天上午5時起駕，一路北上進入苗栗縣苑裡鎮。

大甲警方表示，白沙屯媽進入大甲轄區時現場秩序良好，鑾轎預計明早5時起駕，駐駕期間由大甲派出所加強周邊巡邏；警方呼籲，各用路人請遵從警察人員指揮，以減少對周遭交通的衝擊，全程配戴口罩，配合防疫政策，並請隨行車輛勿任意停放，以共同維護用路安全。

白沙屯媽祖鑾轎今晚駐駕裕隆汽車大甲廠，員工歡欣鼓舞，信眾、附近店家圍聚參拜，現場熱鬧，預計明天上午5時起駕。圖／大甲警分局提供
白沙屯媽祖鑾轎今晚駐駕裕隆汽車大甲廠，員工歡欣鼓舞，信眾、附近店家圍聚參拜，現場熱鬧，預計明天上午5時起駕。圖／大甲警分局提供

白沙屯媽祖 警察 遶境

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