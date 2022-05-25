東勢商圈疫情重創少九成人潮 推3款在地伴手禮救觀光
全台疫情持續升溫，民眾為防疫減少出遊，台中東勢商家業績僅剩一成；為持續推廣東勢在地產業，東勢形象商圈發展協會整合地方意象，推出3款精緻伴手禮，希望透過有文創精神、具在地特色的「東勢特產」，能讓更多人了解東勢。
東勢形象商圈此次推出共3款在地伴手禮，包含「東勢地方特產」、「東勢客家禮盒」及「東勢果然新鮮」，禮盒外觀找來藝術家黃至民，繪畫在地意象，並與藝術家曾崇智，聯手，手繪在地19個觀光景點及街上各式特色小吃，製成在地觀光導覽手冊及4張水彩明信片，為伴手禮增添藝術氣息。
「東勢地方特產」外觀採用東勢大橋上，藝術家楊英風作品「龍馬」做主題繪製，禮盒中內含東香咖啡的耳掛式咖啡，需2年時間才可造出的美東手工「醬鹽」，具有厚、重、香的特色；另有東勢特產高接梨，製成的「梨脆片」，保留梨汁酸甜滋味，讓顧客可以一口品嘗到最在地的天然滋味。
「東勢客家禮盒」採東勢地方主要信仰「巧聖仙師廟」做主題繪製，含手工精製的天然原木叉、木匙，及堅持採用古法製樟的樟腦油；創新的甜柿茶，將綠茶加進茶中，嘗起來有甜柿茶甘甜、綠茶清香等優點，再品嘗者口中唇齒留香。
外觀採用民眾於東勢軟埤坑休閒農業園區採果趣為主題，繪製而成的「東勢果然新鮮」，將裝入東勢當季盛產水果，隨著季節變換不同，體現東勢水果之鄉的美名。
台中市經發局指出，東勢商圈為台中山城及台8線觀光產業重心，市府每年輔導商圈辦理行銷活動，形塑本地商圈環境，導客消費刺激經濟，再加上商圈發揮創意，結合在地特色開發系列產品，加深遊客對於東勢整體的印象，藉以深化東勢商圈的黏著度，引客回流再次消費。
東勢區形象商圈理事長葉艾維表示，感謝經濟部中小企業處輔導，讓商圈能推出3款東勢特色伴手禮，盼望疫情過後，這些具有在地特色及文創精神的伴手禮，能夠吸引更多外地遊客進入，促進商圈經濟發展，也讓更多人了解東勢；禮盒現於推廣期，計畫於暑假7月份起開放民眾購買，感受美好東勢。
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