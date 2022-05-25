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彰化爭闢台76線至芳苑工業區聯絡道 打通二園區交通

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右三)今天下午陪同立法院交通委員召委洪孟楷(左三) 、立委陳素月(左二 ) 等人到芳苑工業區，聽取「台76線至芳苑工業區聯絡道新闢工程」簡報。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美（右三)今天下午陪同立法院交通委員召委洪孟楷(左三) 、立委陳素月(左二 ) 等人到芳苑工業區，聽取「台76線至芳苑工業區聯絡道新闢工程」簡報。記者林宛諭／攝影

立法院交通委員會今天考察彰化地區交通建設，其中「台76線至芳苑工業區聯絡道新闢工程」長度約1.4公里，總經費約5.68億元，彰化縣長王惠美說，聯絡道若能接上新建的台76線延伸線，二林精密機械園區、二林中科園區交通就都可銜接，彰化西南角才有機會發展。

王惠美今天下午陪同立法院交通委員召委洪孟楷、立委陳素月、交通部路政司長林福山、公路總局副局長林聰利等人到芳苑工業區，聽取「台76線至芳苑工業區聯絡道新闢工程」簡報。

王惠美說，芳苑工業區共有162公頃，員工數大約5500到6000人，總產值一年約有600億元，如果道路能銜接起來，就能提高整體效益，「台76線至芳苑工業區聯絡道新闢工程」工程經費才5.68億元，對於彰化西南角卻是一大利多，工程完成後，包括二林精密機械園區、二林中科園區都可以銜接起來，彰化西南角才有機會發展。

彰化縣府工務處長林漢斌說，芳苑工業區位處彰化縣西南端，距國道1號北斗交流道約20公里，為建構西南角工業區便捷交通路網，配合台76線延伸二林芳苑工程推動期程，縣府已完成「台76線至芳苑工業區聯絡道新闢工程」可行性評估，路線自台76線延伸段與彰122線平交路口，跨越二林溪後銜接至芳苑工業區北端，長度約1430公尺，計畫路寬15公尺，總經費約5.68億元，縣府於去年9月提報交通部公路總局納入「生活圈道路交通系統建設計畫6年計畫」，卻未獲納入核定，所以此次再爭取補助經費辦理。

立委洪孟楷說，立法院交通委員會對芳苑工業區特別重視，定會請中央大力支持。而公路總局也希望縣府針對「台76線至芳苑工業區聯絡道新闢工程」在2個月內召開地方說明會，與地方溝通後，讓整體程序上更加完備，說明會後，再跟中央進行協調修正，再報「生活圈道路交通系統建設計畫6年計畫，中央地方一條心，建設不分黨派，共同為彰化繁榮打拚。

彰化縣長王惠美（右三)今天下午陪同立法院交通委員召委洪孟楷(左三) 、立委陳素月(左二 ) 等人到芳苑工業區，聽取「台76線至芳苑工業區聯絡道新闢工程」簡報。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美（右三)今天下午陪同立法院交通委員召委洪孟楷(左三) 、立委陳素月(左二 ) 等人到芳苑工業區，聽取「台76線至芳苑工業區聯絡道新闢工程」簡報。記者林宛諭／攝影

立法院 王惠美

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