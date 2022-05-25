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中市西區園道違停好擾民 建設局：熱點取締勸不聽就罰

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃守達要求市府建設局，針對西區園道內違停車輛加強取締開罰，以免造成亂象。記者陳秋雲／攝影
台中市議員黃守達要求市府建設局，針對西區園道內違停車輛加強取締開罰，以免造成亂象。記者陳秋雲／攝影

台中市西區園道長期有大量機車違停的問題，市民難以安心漫步其間，市議員黃守達指出，民眾向警方檢舉，但警方回應公園內非轄管，他指出市府「不作為」放任違停亂象， 建議加強取締。建設局長陳大田說，市府會加強在園道熱區提高稽查密度，該罰即罰。

黃守達舉西區公益路155巷與公正路口為例，因為四周有草悟廣場、市民廣場，又鄰近勤美誠品，人潮流量大，停放機車需求非常高。他指出平日違停現象就很嚴重，一到假日，園道入口常被機車堵到無法通行。今年3月，他邀集相關單位會勘，雖增設禁止停車標誌、劃設58格的機車格，但未開罰違規車輛，違停亂象沒改善。

黃守達說，過去民眾檢舉園道機車違停，但園道不屬道路，管理權責在建設局，警察來了也沒法開，只能進行政協助，將違規案件轉給建設局，但建設局也只開立勸導單或請保全來勸導驅離，民眾拍照向1999檢舉也沒用，建設局僅回覆再加強派員巡邏，開勸導單。

黃守達強調，根據台中市公園及行道樹管理自治條例，公園內不得駕駛汽機車或違規停放車輛。違者可處1200元以上6000元以下罰鍰。他認為落實執法，可達到嚇阻效果。

建設局長陳大田表示，針對園道周邊機車違停，市府先開勸導單，屢勸不聽將依「台中市公園及行道樹管理自治條例」開罰，建設局聯繫相關局處，鎖定市民廣場、草悟道等機車違停熱點區稽查。

台中市議員黃守達要求市府建設局，針對西區園道內違停車輛加強取締開罰，以免造成亂象。記者陳秋雲／攝影
台中市議員黃守達要求市府建設局，針對西區園道內違停車輛加強取締開罰，以免造成亂象。記者陳秋雲／攝影

違停 台中市 行道樹

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