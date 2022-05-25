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無畏疫情 台灣高山茶王春茶賽報名不減反增

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投仁愛「台灣高山茶王」評鑑競賽今年照舊舉辦，報名狀況較去年同期更加踴躍。圖／仁愛鄉農會提供
南投仁愛「台灣高山茶王」評鑑競賽今年照舊舉辦，報名狀況較去年同期更加踴躍。圖／仁愛鄉農會提供

南投仁愛「台灣高山茶王」評鑑競賽不受疫情影響照舊舉辦，昨截止，今統計報名件數，較去年同期增加上百件；當地農會分析，今年氣候較正常，春茶產量增加，品質也提升，茶農更具信心，參賽踴躍，而今年茶質厚實，值得消費者期待。

「台灣高山茶王」評鑑競賽自2013年辦理至今，今年邁入第10年，受到不少喜好高山茶的消費者關注，今年雖受疫情影響，仍決定照舊舉辦，昨停止收件，今統計參賽件數632件，較去年同期的515件，報名未因疫減少，還增加了117件。

仁愛鄉農會總幹事戴錦稔分析，去年遭逢大旱，全台茶葉產況大受影響，反觀今年，氣候較正常，春雨也如期報到，茶樹有雨水滋潤，茶葉生長狀況佳，春茶產量增加，品質也提升，促使農民參賽更具信心，參賽件數因此不減反增。

此外，今年茶樹生長期間，不僅有雨水，還有東北季風的低溫加持，加上採、製茶時的天氣不錯，促使茶質更厚實，值得消費者期待；針對高山茶王評鑑除了堅持三章一Q與藥檢資格審查，也啟動DNA檢核，確認參賽茶產地是否來自台灣。

戴表示，近年政府推動「評鑑競賽茶DNA檢核」政策，該農會也配合啟動查核，參賽茶農須切結，若檢測出使用非台灣產製的茶葉，除了銷毀、撤銷參賽資格，也將公布姓名等資料，以遏止魚目混珠的不當行為，維護茶賽品質與消費者權益。

仁愛鄉農會則表示，台灣高山茶王賽評鑑審查將於本月30至6月1日展開，成績6月1日就會下午出爐，預計6月11日辦理「春季台灣高山茶王競賽頒獎暨展售活動」，但因國內疫情仍嚴峻，屆時將視整體疫況評估是否取消或如期舉辦。

南投仁愛「台灣高山茶王」評鑑競賽今年照舊舉辦，報名狀況較去年同期更加踴躍。圖／仁愛鄉農會提供
南投仁愛「台灣高山茶王」評鑑競賽今年照舊舉辦，報名狀況較去年同期更加踴躍。圖／仁愛鄉農會提供

農會 疫情 茶葉

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