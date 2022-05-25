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影／白沙屯媽回鑾遇鋒面 信徒不畏雨勢相迎
苗栗縣白沙屯媽祖八天七夜遶境23號回鑾，今天下午15時許抵達清水紫雲巖，休息20分鐘後再次起駕回程，預計晚間於大甲駐駕；遇上鋒面大雨來襲，有信眾不顧大雨淋身，身穿雨衣於轎前下跪，向媽祖祈願家人平安。
白沙屯媽祖徒步至北港遶境，20凌晨自通霄拱天宮起駕，一路急行軍於2天後抵達北港朝天宮，23日踏上回鑾路程，昨晚於彰化駐駕一晚後，今早入境台中，預計晚間將駐駕大甲。
白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎，下午15時許於台中清水紫雲巖休息，今天雖遇上鋒面大雨來襲，但仍不減信眾對媽祖虔誠心意，不畏大雨濕身，紛紛於媽祖轎前下跪，訴說心中祈願，望媽祖顯威保佑，現場雖人潮熱鬧，但卻肅穆安靜，民眾虔誠且自律畫面令人動容。
仍屬防疫期間，追隨媽祖的信眾們亦掛上口罩，保護自身及他人安全；清水警方上午也出動大批警力護駕，於下午16時許進入大甲地區，交棒予大甲警方。
白沙屯媽祖行經台中海線期間，清水、大甲警分局為因應大量人潮湧入，各出動逾百名警力，是鑾轎行經動線，沿途彈性實施交管、維持交安，僅著單薄雨衣護駕，盡全力於媽祖遶境期間，維護轄內治安及交通狀況，不少民眾見狀也直呼「警察們辛苦了」。
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