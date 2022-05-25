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連接彰化和美、台中大肚 和美大橋預定下半年發包

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
連接台中市大肚與彰化縣和美鎮的和美大肚溪橋梁工程，交通部長王國材今天到彰化視察時表示，待交通、設計部分工程審查通過後，下半年就可以發包。示意圖／台中市政府提供
連接台中市大肚與彰化縣和美鎮的和美大肚溪橋梁工程，交通部長王國材今天到彰化視察時表示，待交通、設計部分工程審查通過後，下半年就可以發包。示意圖／台中市政府提供

地方關切的彰化和美通往台中大肚的和美大肚溪橋梁工程，交通部長王國材今天到彰化視察時表示，待交通、設計部分工程審查通過後，下半年就可以發包；台61乙線美港公路高架化計畫已經確定，在6月完成可行性評估、環境評估，期待施工時間可以縮短在2年或2年內完成。

立法院交通委員會今天由召委洪孟楷帶領到考察彰化地區交通建設，包括交通部長王國材、彰化縣長王惠美及縣籍立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶都有到場關心，王國材表示，台中捷運綠線延伸彰化可行性評估報告，交通部會盡速送行政院核定，另彰化縣政府規劃的彰化捷運大竹鹿港線規劃案，交通部也抱持支持的立場，考量到民眾會前往鹿港觀光，他建議可以做得比一般輕軌再設計精美一點。

至於，和美大肚溪橋梁工程案，縣府工務處長林漢斌簡報表示，規劃自台中大肚端銜接文昌路二段、彰化和美端銜接省道台61乙線，路線總長約1440公尺，橋梁寬度22公尺，總經費約30.1億元，台中市及彰化縣按縣市路段比例各負擔50％，已在去年分別獲交通部及內政部核定建設經費。

林漢斌說，和美大肚溪橋梁工程將併同「台61乙線(美港公路)高架化」計畫，作為大和美地區重要的東西向高快速道路，未來可縮短臺中大肚與彰化和美間之聯通距離，紓解既有大度橋、中彰大橋的交通瓶頸，減少交通事故，達成中彰30分鐘生活圈的目標。

交通部長王國材表示，關於和美大肚溪橋梁工程， 交通部在彰化的部分已經補助12億元，交通、設計的部分工程持續審查，通過後下半年發包，完成彰化跟台中跨過烏溪的這一座新橋，將台61線整個高架化，可進行平面道路整理，增加步行空間，主要車流分流到上面，就可以規劃自行車道、人行道，目前計畫已經確定，在6月完成可行性評估、環境評估，期待施工時間可以縮短在2年或2年內完成。

王惠美希望加速和美大肚溪橋梁工程及台61乙線美港公路高架化建設，完成後，台中銜接彰化，彰化的東西向快速道路又多一條，銜接下來就是全國最大的彰濱工業區，而在伸港地區還有全興工業區，期待未來能讓大家的進出更加方便。

立法院交通委員會今天到考察彰化地區交通建設，包括交通部長王國材、彰化縣長王惠美及多位立委聽取縣府工務處長林漢斌的簡報。記者劉明岩／攝影
立法院交通委員會今天到考察彰化地區交通建設，包括交通部長王國材、彰化縣長王惠美及多位立委聽取縣府工務處長林漢斌的簡報。記者劉明岩／攝影
連接彰化和美與台中大肚、跨越烏溪（大肚溪）的「和美大橋」工程，在台中市獲內政部營建署核定補助後，最快可在明年年初發包。圖／彰化縣政府提供
連接彰化和美與台中大肚、跨越烏溪（大肚溪）的「和美大橋」工程，在台中市獲內政部營建署核定補助後，最快可在明年年初發包。圖／彰化縣政府提供
立法院交通委員會今天到考察彰化地區交通建設，彰化縣長王惠美（右）向交通部長王國村對相關計畫提出說明。記者劉明岩／攝影
立法院交通委員會今天到考察彰化地區交通建設，彰化縣長王惠美（右）向交通部長王國村對相關計畫提出說明。記者劉明岩／攝影

交通部長 王國材

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