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台中捷運綠線延伸彰化遲未定案 王惠美向交通部長抱怨

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
台中捷運綠線延伸彰化案，在彰化縣的終點站G20，位在擴大彰化市都市計畫的台化園區後方，規劃與未來鐵路高架化後的金馬站，和彰化縣捷運鹿港線採三鐵共構。G20示意規畫圖／彰化縣政府提供
台中捷運綠線延伸彰化案，在彰化縣的終點站G20，位在擴大彰化市都市計畫的台化園區後方，規劃與未來鐵路高架化後的金馬站，和彰化縣捷運鹿港線採三鐵共構。G20示意規畫圖／彰化縣政府提供

台中捷運綠線延伸到彰化案已列入前瞻基礎建設，所需127億元經費也有著落，但可行性評估報案遲未定案，讓彰化縣長王惠美急得跳腳，今天向前來視察的交通部長王國材抱怨，王國材回應說，報告如出爐，交通部會盡速送政院審查。

立法院交通委員會今天考察彰化地區交通建設，包括召委洪孟楷、交通部長王國材、彰化縣長王惠美及民進黨籍立委陳素月、黃秀芳、陳秀寶等人，到彰化市的台化廠區，了解台中捷運綠線延伸彰化案及彰化捷運鹿港線案的規畫情形。

彰化縣政府工務處簡報指出，台中捷運綠線延伸到彰化，規劃從台中烏日延伸到彰化市，全長約6.59公里，沿路設5個車站，其中兩站在台中，彰化則有3站，分別有彰興路與金馬東路、金馬東路與中山路口及G20金馬站，已列入前瞻基礎建設，彰化段經費約需127億元。

不過，台中捷運綠線延伸到彰化案是由台中市政府規劃，已推了10多年，期間，可行性評估報告已獲交通部核定，但在送行政院審查時，兩度被退回修正及補意見，在今年3月底再報交通部審查。

彰化縣長王惠美說，台中捷運綠線延伸到彰化市的部分，早已納入前瞻基礎建設，經費已經有下落，但還在等待可行性評估報告，縣府也已經做好準備，也呼籲交通部儘速讓報告出爐，送行政院續審。

目前彰化縣政府也規劃彰化捷運大竹、鹿港線，並與台中捷運綠線、台鐵金馬站共構，不過，可行性評估報告仍未獲縣議會審議通過，縣王惠美指出，彰化縣交通建設大多集中在東半部，而彰化縣的人口密度高，軌道工程有其必要性，未來為因應中科二林園區有廠商進駐後可能會發生的交通問題，縣府也在作規劃。

王國材說，彰化人口數等於準直轄市，他個人支持彰化縣現在開始推動軌道建設，台中捷運綠綠延伸到彰化，可行性評估報告如果完成，交通部會儘快送行政院進行審查。

王國材說，至於彰化捷運鹿港線，交通部也抱持支持的立場，如果未來要做輕軌，考量到民眾會前往鹿港觀光，他建議可以做得比一般輕軌再設計精美一點，未來台中捷運綠線延伸到彰化案，再加上彰化捷運鹿港線，未來透過整合和台中市共同發展，交通部也會縮短行政程序，協助彰化縣政府推動軌道建設。

台中捷運綠線延伸到彰化案已列入前瞻基礎建設，所需127億元經費也有著落，但可行性評估報案遲未定案，讓彰化縣長王惠美急得跳腳，今天向前來視察的交通部長王國材抱怨。記者劉明岩／攝影
台中捷運綠線延伸到彰化案已列入前瞻基礎建設，所需127億元經費也有著落，但可行性評估報案遲未定案，讓彰化縣長王惠美急得跳腳，今天向前來視察的交通部長王國材抱怨。記者劉明岩／攝影
台中捷運綠線延伸彰化案，在彰化縣的終點站G20，位在擴大彰化市都市計畫的台化園區後方，規劃與未來鐵路高架化後的金馬站，和彰化縣捷運鹿港線採三鐵共構。G20示意／彰化縣政府提供
台中捷運綠線延伸彰化案，在彰化縣的終點站G20，位在擴大彰化市都市計畫的台化園區後方，規劃與未來鐵路高架化後的金馬站，和彰化縣捷運鹿港線採三鐵共構。G20示意／彰化縣政府提供
立法院交通委員會今天考察彰化地區交通建設，由工務處長林漢斌做簡報台中捷運綠線延伸彰化案的進度。記者劉明岩／攝影
立法院交通委員會今天考察彰化地區交通建設，由工務處長林漢斌做簡報台中捷運綠線延伸彰化案的進度。記者劉明岩／攝影
台中捷運綠線延伸到彰化案已列入前瞻基礎建設，所需127億元經費也有著落，但可行性評估報案遲未定案，彰化縣長王惠美向前來視察的交通部長王國材抱怨。記者劉明岩／攝影
台中捷運綠線延伸到彰化案已列入前瞻基礎建設，所需127億元經費也有著落，但可行性評估報案遲未定案，彰化縣長王惠美向前來視察的交通部長王國材抱怨。記者劉明岩／攝影
台中捷運綠線延伸彰化案，在彰化市原擬設置彰興站及三鐵共構的金馬路站外 ，經考量彰化市未來東區發展，將在彰南路與中山路口增設1站。示意圖／彰化縣政府提供
台中捷運綠線延伸彰化案，在彰化市原擬設置彰興站及三鐵共構的金馬路站外 ，經考量彰化市未來東區發展，將在彰南路與中山路口增設1站。示意圖／彰化縣政府提供

台中捷運 交通部長

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