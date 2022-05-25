台中捷運綠線延伸彰化遲未定案 王惠美向交通部長抱怨

台中捷運綠線延伸到彰化案已列入前瞻基礎建設，所需127億元經費也有著落，但可行性評估報案遲未定案，讓彰化縣長王惠美急得跳腳，今天向前來視察的交通部長王國材抱怨，王國材回應說，報告如出爐，交通部會盡速送政院審查。

立法院交通委員會今天考察彰化地區交通建設，包括召委洪孟楷、交通部長王國材、彰化縣長王惠美及民進黨籍立委陳素月、黃秀芳、陳秀寶等人，到彰化市的台化廠區，了解台中捷運綠線延伸彰化案及彰化捷運鹿港線案的規畫情形。

彰化縣政府工務處簡報指出，台中捷運綠線延伸到彰化，規劃從台中烏日延伸到彰化市，全長約6.59公里，沿路設5個車站，其中兩站在台中，彰化則有3站，分別有彰興路與金馬東路、金馬東路與中山路口及G20金馬站，已列入前瞻基礎建設，彰化段經費約需127億元。

不過，台中捷運綠線延伸到彰化案是由台中市政府規劃，已推了10多年，期間，可行性評估報告已獲交通部核定，但在送行政院審查時，兩度被退回修正及補意見，在今年3月底再報交通部審查。

彰化縣長王惠美說，台中捷運綠線延伸到彰化市的部分，早已納入前瞻基礎建設，經費已經有下落，但還在等待可行性評估報告，縣府也已經做好準備，也呼籲交通部儘速讓報告出爐，送行政院續審。

目前彰化縣政府也規劃彰化捷運大竹、鹿港線，並與台中捷運綠線、台鐵金馬站共構，不過，可行性評估報告仍未獲縣議會審議通過，縣王惠美指出，彰化縣交通建設大多集中在東半部，而彰化縣的人口密度高，軌道工程有其必要性，未來為因應中科二林園區有廠商進駐後可能會發生的交通問題，縣府也在作規劃。

王國材說，彰化人口數等於準直轄市，他個人支持彰化縣現在開始推動軌道建設，台中捷運綠綠延伸到彰化，可行性評估報告如果完成，交通部會儘快送行政院進行審查。