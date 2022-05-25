台中捷運綠線延伸彰化 王惠美盼中央加快進行

立院交通委員會今天考察彰化地區交通建設；縣長王惠美說，中捷綠線延伸到彰化已列入前瞻建設，還在等可行性評估報告；交通部長王國材則說，報告如出爐，會儘快送政院審查。

立法院交通委員會南下考察彰化地區交通建設，王國材、王惠美以及民進黨立委陳素月等人，來到彰化市的台化廠區，了解台中捷運綠線延伸彰化及彰化捷運鹿港線規劃情形。

根據彰化縣政府工務處提供的資料，台中捷運綠線延伸到彰化，規劃從台中烏日延伸到彰化市，全長約6.59公里，沿路設5個車站，也已列入前瞻基礎建設，彰化段經費約需新台幣127億元；彰化捷運系統鹿港線銜接彰化市及鹿港鎮，全長約21公里，沿路規劃設置23處平面及高架車站。

王惠美說，台中捷運綠線延伸到彰化市的部分，早已納入前瞻基礎建設計劃，經費已有著落，但還在等待可行性評估報告，縣府也已做好準備，她呼籲交通部儘速讓報告出爐，送行政院續審。

王惠美指出，彰化縣交通建設大多集中在東半部，而彰化縣人口密度高，軌道工程有其必要性，未來為因應中部科學園區二林園區有廠商進駐後可能會發生的交通問題，縣府也在做規劃。

王國材說，彰化人口數等於準直轄市，他個人支持彰化縣現在開始推動軌道建設，台中捷運綠線延伸到彰化，可行性評估報告如果完成，交通部會儘快送行政院進行審查。

王國材表示，彰縣府規劃的彰化捷運鹿港線，如果未來要做輕軌，考量到民眾會前往鹿港觀光，他建議可以比一般輕軌再設計精美一點，未來台中捷運綠線延伸到彰化再加上彰化捷運鹿港線，可建構路網產生加乘效果，交通部也會縮短行政程序，協助縣府推動軌道建設。