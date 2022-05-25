彰化縣議員輪翻確診 她跑攤也會剉：一周沒見同住孕兒媳

彰化縣議會已二名議員確診，議員蕭如意隔離9天後，在23日解隔離，而議員蕭淑芬昨晚也確診，蕭如意說，他確診症狀不明顯，每天喝檸檬水加鹽巴和椰子水，他也提醒大家，最近口罩千萬別拿下來，也千萬別一起泡茶和聚餐，保護好自己。

蕭如意是彰化第一個確診的議員，他說，他的司機本月先確診，他得知後14日也快篩陽性，開始隔離，他沒發燒，只輕微咳嗽，症狀不明顯，隔離期間還以視訊參與議會會議，20日快篩陰，22日第二次快篩陰，已解除隔離。

蕭如意說，隔離期間他每天喝檸檬水加鹽巴和椰子水，提升自我免疫力，他也呼籲大家，最近疫情延燒，真的不要再聚餐，也不要一起泡茶，口罩都不要脫，一定要戴緊緊。

議會審查小組和蕭如意同一組的議員賴清美說，疫情真的嚴竣，其實政府實在應規定民代暫停跑攤，否則他們也不好意思「不跑」，因為還是有許多選民服務得做。