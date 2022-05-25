南投61線金天巷突破瓶頸 縣府協力拓寬 兩年後可完工

投61線金天巷，是日月潭孔雀園前往九族文化村的捷徑，但彎多、路幅不足的瓶頸，始終影響大型遊覽車的通行安全，在縣籍立委多次向南投縣府爭取下，今年終於獲列公路總局生活圈補助，計畫從日月潭風景區外的1.5公里指標處，拓寬到3.8公里間的路段，總經費高達2億9000餘萬元，預計2024年底可完工。

住在日月潭的居民都知道，從孔雀園前往九族文化村不必繞經環潭公路，投61線金天巷百年前曾是邵族原住民開闢出的道路，如今更是當地居民駕車經中明、大林村，可直通九族文化村的捷徑，但道路現況有很多瓶頸路段，過彎及縱坡過大，顧及安全所以禁行大型車輛。

縣長林明溱說，投61線金天巷從日月潭孔雀園通九族文化村，還能連接131線、投69線，串連魚池街區、東光村、仁愛鄉中正村及埔里鎮，交通服務功能相當重要，拓寬金天巷後交通服務效能將大幅提升，可強化在地日月潭與九族兩大觀光產業指標的網絡連結，也能發揮紓緩日月潭對外尖峰交通壅塞車潮，更有助於帶動沿線觀光農業，讓大型遊覽車也能安全通行發揮更大的觀光效益。