彰化市70歲以上確診長者補營養 可申請抗疫關懷包

彰化縣新冠肺炎確診昨天突破4000例達4120例，其中彰化市占了1039例，由於長者染疫症狀往往較嚴重，彰化市公所今天起，針對70歲以上確診長者，可透過里長申請「抗疫康復關懷包」， 內有多種營養補品，目前已募到百餘分關懷包，他另自掏腰包購買1200包雞精，呼籲各界踴躍捐贈。

林世賢在4月下旬確診染疫，經過居家隔離10天、5月初康復解隔離後，有感於聽到很多市民的無助與心聲，他希望能藉由自己的確診經驗可以幫到更多需要的民眾，繼親自專送血氧儀提供確診者借用或協助代領清冠一號藥物後，今天上午與骨科名醫李武波、企業及多位民代在彰化南瑤宮宣布捐贈「康復關懷包」的措施。

林世賢說，「抗疫康復關懷包」內容物包括「鱸魚精（或雞精）─非素食者」、「優質蛋白複方營養素-素食者」、「維他命C」、「酵素」等營養品，讓因服藥或喉嚨痛影響食慾的確診長者，能夠提高免疫力，避免轉為重症。因市公所無法掌握確診者資料，70歲以上的確診者即可透過里長提出申請。

確診者除了需要營養品的滋補外，心理慰助也很重要，林世賢表示，市公所在關懷包內，也會提供彰化南瑤宮壓轎金，讓老人家的心靈得到撫慰，得以早日康復。