影／白沙屯媽到台中！粉紅超跑停駕市場門口 信徒稱奇

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖遶境回鑾，「粉紅超跑」今天清晨6時穿過大度橋抵台中，有別於往年停駕派出所、「倒退嚕」折返大肚區公所，今年幾乎急行軍，僅在上午8時突然90度大轉彎，停駕對向大肚公有市場門口30分鐘，不少信徒認為，可能是媽祖配合防疫，沒停公家單位、連市場也不進入，令人稱奇。

白沙屯媽祖因路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進，進香時程也憑擲筊而定聞名，因其轎頂為粉紅色，被信徒暱稱為「粉紅超跑」。

前年白沙屯媽祖回鑾，行經台中，經大度橋到彰化，破天荒接連停烏日分局追分派出所、大肚派出所、龍井派出所，去年起駕，連停大肚、追分派出所，甚至停留大肚區公所門口後「倒退嚕」折返停駕，都讓信徒稱奇。

白沙屯拱天宮媽祖20日凌晨起駕，23日凌晨在雲林北港朝天宮刈火後回鑾，預計27日回宮安座。

今年白沙屯媽祖往年起駕，「粉紅超跑」行進速度如急行軍，在20日下午進入台中市龍井區後，即「大轉彎」改道台61線西濱快速道路經中彰大橋到彰化。

白沙屯媽祖鑾轎「粉紅超跑」今天清晨五時從彰化起駕，清晨6時穿過大度橋抵台中後，雖有毛毛細雨，但仍擋不住信徒的熱情，鑾轎沿著台一線北上，在進入大肚區後，天氣轉晴，沿途信徒愈來愈多，民眾設香案迎接，鑾轎在上午8時突然大轉彎，停駕大肚公有市場門口。

烏日警分局分局長吳銘淵表示，烏日分局共動員165名人力從今天清晨4時至下午4時交通管制，請民眾聽從交通人員指揮，行經烏日大度橋的機車族朋友們改由快車道通行、大肚路段改由自由路通行、龍井路段改由中華路等行駛，駕駛人勿任意停車。