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白沙屯媽回鑾駐駕彰化輪胎廠 業者與媽祖結緣30多年

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，今天駐駕彰化市一家輪胎修配廠，業者相當開心。圖／翻攝白沙屯拱天宮直播
苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，今天駐駕彰化市一家輪胎修配廠，業者相當開心。圖／翻攝白沙屯拱天宮直播

苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香回鑾，鑾轎隊伍一直到6點40分左右天色黑暗，才決定駐駕彰化市中山路一家輪胎五金修配廠，白沙屯媽已多次選擇在該處休息，也曾駐駕，姚姓業者仍開心地表示，媽祖不嫌棄，希望保佑疫情早日度過。

白沙屯媽進香回鑾今天到彰化，下午下起雨來，不減信眾的熱情，下午從員林北上經過大村、花壇、彰化市，最後駐駕在泰全輪胎五金，預計明天上午5起駕。

從過去紀錄計算，白沙屯媽在該工廠內駐駕與休息大約近10次，業者今天受訪也表示記不得幾次了，但仍相當高興媽祖到來，感謝保佑讓他們一家人平安順利。

姚姓老闆是虔誠媽祖信徒，49歲開始拜媽祖，與白沙屯媽結緣30多年，時常到白沙屯拱天宮拜媽祖，多年來白沙屯媽進香他不間斷地張羅請人煮餐點讓信徒填飽肚子，甚至組成團隊出動餐車，看媽祖到哪休息，就將便當送去該處，相當熱心。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，今天駐駕彰化市。圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書
苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香回鑾，今天駐駕彰化市。圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書

白沙屯 媽祖 彰化

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