白沙屯媽回鑾駐駕彰化輪胎廠 業者與媽祖結緣30多年

苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香回鑾，鑾轎隊伍一直到6點40分左右天色黑暗，才決定駐駕彰化市中山路一家輪胎五金修配廠，白沙屯媽已多次選擇在該處休息，也曾駐駕，姚姓業者仍開心地表示，媽祖不嫌棄，希望保佑疫情早日度過。

白沙屯媽進香回鑾今天到彰化，下午下起雨來，不減信眾的熱情，下午從員林北上經過大村、花壇、彰化市，最後駐駕在泰全輪胎五金，預計明天上午5起駕。

從過去紀錄計算，白沙屯媽在該工廠內駐駕與休息大約近10次，業者今天受訪也表示記不得幾次了，但仍相當高興媽祖到來，感謝保佑讓他們一家人平安順利。