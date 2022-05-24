快訊

雲林6歲重症童病況危急！出現癲癇、休克 台大雲林分院ICU收治中

髮夾彎？學生抗議後又傳不停辦 台首大3天內給答覆

霧峰無轉運站如過家門不入 交局︰將試辦南投-台北路線

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員段緯宇指出，霧峰有國三、有中彰快速道路、中投公路與台三線，是交通樞紐，卻沒有轉運中心，霧峰人被遺忘了。記者陳秋雲／攝影
市議員段緯宇指出，霧峰有國三、有中彰快速道路、中投公路與台三線，是交通樞紐，卻沒有轉運中心，霧峰人被遺忘了。記者陳秋雲／攝影

台中市議員段緯宇今在議會市政總質詢指出，霧峰有國三、有中彰快速道路、中投公路與台三線，是交通樞紐，卻沒有轉運中心，明明客運車到霧峰卻因未設轉運站，無法停車下客。霧峰人還要從台中或者水湳轉運站下車再搭公車回家，非常不公平。交通局長葉昭甫表示，已評估以1831路線（南投-台北）支線方式試辦，南投發車經霧峰省議會站後上國三。

葉昭甫指出，霧峰地區大眾運輸轉運節點，現階段規劃在「省議會」站，目前除既有市區公車及公路客運停靠外，交通局並協調台北區監理所與國道客運業者，經多次研商，國光客運評估以1831路線（南投-台北）支線方式試辦，從南投發車經霧峰省議會站，再由霧峰交流道直接前往台北。

段緯宇指出，台中火車站附近有台中轉運中心，水湳轉運中心位在國一交流道附近，還有豐原轉運中心也離國一的交流道，讓霧峰人羨慕不已。

段緯宇指出，霧峰被政府遺忘了，74快速道路最末端是霧峰、國三也有霧峰交流道、中投公路及台三都有經過霧峰，如此重要的交通樞紐，卻沒有一個轉運站，讓霧峰人從外地搭客運回家，明明居住地已到卻無下車，還要被載到市區、水湳下車，默默搭公車回霧峰，這樣對霧峰人公平嗎?他要求盧團隊要跟中央反映，在霧峰設一個轉運站。

南投 公車 台中市

延伸閱讀

家長看過來！國中會考 台中部分考場周邊道路可臨停

影／中市共享運具自治條例 初審通過送大會

門戶計畫啟航 大台中轉運中心將動工 串連台鐵、捷運將成運輸樞紐

台中文心路車道飄移、停車格隨心所欲？ 交通局：改進中

相關新聞

國小司令台被政府賣掉！1坪賣1萬 學校沒錢買還被告

台中市太平區坪林國小「司令台」被國家財產署以52萬拍賣出去，1坪約1萬元，得標者循法律途徑要求校方還地。市議員賴義鍠今在...

保育纖紅蜻蜓 南投擬建基礎資料庫

台灣特有種纖紅蜻蜓，數量稀少，僅分布在南投埔里、魚池等少數區域，為保護並積極復育，林務局南投林管處、新故鄉文教基金會今年...

獨／業績太差 餐廳老板驚訝PCR成全民運動

真的很慘，台中一家餐廳老板說最近生意很差，他昨晚身體不適快篩陽，今天到大型PCR

限速40！南投草屯富林路測速桿 最快10月開拍

南投草屯富林路一段路狹、車流量大，交通事故多，縣府及警方上周在議會遭議員輪番質詢，要求盡速改善；警方規劃架設固定測速照相...

集集線邊坡再塌 通車日未定 許淑華求免車埕商家租金

集集支線進入防汛期後多次遭遇梅雨，邊坡上周再度發生大規模崩塌，使得原訂工期數度延後，台鐵局雖表示趕在9月通車，但地方人士...

彰化古城歷史攸久 文化局指定公告「古物」僅37件

建縣300年的彰化縣迄今竟僅公告37件古物，縣府文化局長張雀芬說，古物審查主要由所有權人自主提報，按件核量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。