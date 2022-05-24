霧峰無轉運站如過家門不入 交局︰將試辦南投-台北路線

台中市議員段緯宇今在議會市政總質詢指出，霧峰有國三、有中彰快速道路、中投公路與台三線，是交通樞紐，卻沒有轉運中心，明明客運車到霧峰卻因未設轉運站，無法停車下客。霧峰人還要從台中或者水湳轉運站下車再搭公車回家，非常不公平。交通局長葉昭甫表示，已評估以1831路線（南投-台北）支線方式試辦，南投發車經霧峰省議會站後上國三。

葉昭甫指出，霧峰地區大眾運輸轉運節點，現階段規劃在「省議會」站，目前除既有市區公車及公路客運停靠外，交通局並協調台北區監理所與國道客運業者，經多次研商，國光客運評估以1831路線（南投-台北）支線方式試辦，從南投發車經霧峰省議會站，再由霧峰交流道直接前往台北。

段緯宇指出，台中火車站附近有台中轉運中心，水湳轉運中心位在國一交流道附近，還有豐原轉運中心也離國一的交流道，讓霧峰人羨慕不已。

段緯宇指出，霧峰被政府遺忘了，74快速道路最末端是霧峰、國三也有霧峰交流道、中投公路及台三都有經過霧峰，如此重要的交通樞紐，卻沒有一個轉運站，讓霧峰人從外地搭客運回家，明明居住地已到卻無下車，還要被載到市區、水湳下車，默默搭公車回霧峰，這樣對霧峰人公平嗎?他要求盧團隊要跟中央反映，在霧峰設一個轉運站。