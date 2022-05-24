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神岡民眾2年3親人去世 將辦「祭三喪」法會化解厄運

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中神岡社南里28日晚間22時至次日凌晨，將有民眾舉辦「祭三喪」法會，提醒附近居民，該時段盡量避開昌平路(全聯附近)一帶，避免遭煞氣影響。圖／摘自網路
台中神岡社南里28日晚間22時至次日凌晨，將有民眾舉辦「祭三喪」法會，提醒附近居民，該時段盡量避開昌平路(全聯附近)一帶，避免遭煞氣影響。圖／摘自網路

台中神岡社南里近期盛傳一張告示，表示28日晚間22時至次日凌晨，將有民眾舉辦「祭三喪」法會，提醒附近居民，該時段盡量避開昌平路(全聯附近)一帶，避免遭煞氣影響。

坊間傳說，「祭三喪」為「祭空棺」或「祭草人」，當家中一年內有2人往生，為避免有第3人過世(表示接二連三被帶走)，會於第2位往生者喪禮上舉行「祭空棺」儀式，法師會準備小草人表第3位往生者，將其放進小棺中焚化，代表第3位家人已被帶走，藉此化解家中接續過世厄運。

神岡區社南里長藍耀庭表示，張姓民眾因56歲的大哥近日去世，這2年來，父母及大哥等3人相繼去世，才在禮儀社建議下，於28日晚間舉辦「祭三喪」法會，呼籲民眾在法會期間避開昌平路段(全聯附近)，以免被煞氣所傷，禮儀社並在沿途張貼告示，以提醒民眾注意。

法會 法師

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