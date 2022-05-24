快訊

雲林6歲重症童病況危急！出現癲癇、休克 台大雲林分院ICU收治中

髮夾彎？學生抗議後又傳不停辦 台首大3天內給答覆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國小司令台被政府賣掉！1坪賣1萬 學校沒錢買還被告

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市太平區坪林國小司令台周邊約50坪土地，被國有財產署標售51萬元。圖／教育局提供
台中市太平區坪林國小司令台周邊約50坪土地，被國有財產署標售51萬元。圖／教育局提供

台中市太平區坪林國小「司令台」被國家財產署以52萬拍賣出去，1坪約1萬元，得標者循法律途徑要求校方還地。市議員賴義鍠今在議會總質詢指出，屹立50年的小學司令台，竟被政府出賣，讓小學生沒有司令台可用。得標者要求校方拿300萬買地，目前循司法解決。賴義鍠說他當了20幾年民代，第一次聽到這麼離譜的事！

坪林國小、附設幼兒園有400名師生，校方表示，司令台加上周邊綠地約50坪，1965年建校時，因這塊地的共同繼承人不在少數，沒有人辦理繼承，也默認讓作為校地，但經過法定捐贈程序，年代已久，最後收歸國有。

直到2016年，前任校長發現有人到學校看地，才知道國有財產署上網招標，當時有意投標者看到是校地，打消念頭。校方也曾向教育局反映此事，建議把地買回，但當時教育局沒有進一步處理，這塊地一再被標售。

2018年，坪林國小司令台及周邊這塊地，以52萬元標售。得標者要求學校以300萬元價購，校方才知道，司令台被賣掉了！但沒有經費購地，經過家長會、太平調解委員會居中協助，校方希望以100萬元和解。得標者不同意，一狀告上法院。

教育局表示，法院一審判決認為原告「有謀取高額買賣價差利益之目的，構成權利之濫用」原告不服上訴中，最後傳出有意以175萬元和解。

市議員賴義鍠今在質詢時，痛罵國有財產署標售土地難道不用進一步了解土地使用情形？害得學校無辜被告、害得小學生沒有司令台，他批「這樣的政府令人無言」他質疑，如同法官所說，得標者有謀取高額價差之嫌，教育局可以放任為之嗎？教育局長楊振昇表示，已請相關單位協助提供意見，必要時協助學校聘律師，後續將依判決結果辦理。

台中市議員賴義鍠指出，坪林國小司令台被以一坪1萬元賣出，有夠離譜。記者陳秋雲／攝影
台中市議員賴義鍠指出，坪林國小司令台被以一坪1萬元賣出，有夠離譜。記者陳秋雲／攝影

教育局 台中市

延伸閱讀

教學與家庭兼顧 中市教師可在校或居家遠距教學

中投考區主辦校 試務人員清晨4點到校：沒什麼睡

影／中市幼兒園正常上課 綠轟：教育局三天三政策

影／中市4局長康復出關 新聞局長頭痛：像牙籤刺我大腦

相關新聞

國小司令台被政府賣掉！1坪賣1萬 學校沒錢買還被告

台中市太平區坪林國小「司令台」被國家財產署以52萬拍賣出去，1坪約1萬元，得標者循法律途徑要求校方還地。市議員賴義鍠今在...

保育纖紅蜻蜓 南投擬建基礎資料庫

台灣特有種纖紅蜻蜓，數量稀少，僅分布在南投埔里、魚池等少數區域，為保護並積極復育，林務局南投林管處、新故鄉文教基金會今年...

獨／業績太差 餐廳老板驚訝PCR成全民運動

真的很慘，台中一家餐廳老板說最近生意很差，他昨晚身體不適快篩陽，今天到大型PCR

限速40！南投草屯富林路測速桿 最快10月開拍

南投草屯富林路一段路狹、車流量大，交通事故多，縣府及警方上周在議會遭議員輪番質詢，要求盡速改善；警方規劃架設固定測速照相...

集集線邊坡再塌 通車日未定 許淑華求免車埕商家租金

集集支線進入防汛期後多次遭遇梅雨，邊坡上周再度發生大規模崩塌，使得原訂工期數度延後，台鐵局雖表示趕在9月通車，但地方人士...

彰化古城歷史攸久 文化局指定公告「古物」僅37件

建縣300年的彰化縣迄今竟僅公告37件古物，縣府文化局長張雀芬說，古物審查主要由所有權人自主提報，按件核量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。