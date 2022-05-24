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國小司令台被政府賣掉！1坪賣1萬 學校沒錢買還被告
台中市太平區坪林國小「司令台」被國家財產署以52萬拍賣出去，1坪約1萬元，得標者循法律途徑要求校方還地。市議員賴義鍠今在議會總質詢指出，屹立50年的小學司令台，竟被政府出賣，讓小學生沒有司令台可用。得標者要求校方拿300萬買地，目前循司法解決。賴義鍠說他當了20幾年民代，第一次聽到這麼離譜的事！
坪林國小、附設幼兒園有400名師生，校方表示，司令台加上周邊綠地約50坪，1965年建校時，因這塊地的共同繼承人不在少數，沒有人辦理繼承，也默認讓作為校地，但經過法定捐贈程序，年代已久，最後收歸國有。
直到2016年，前任校長發現有人到學校看地，才知道國有財產署上網招標，當時有意投標者看到是校地，打消念頭。校方也曾向教育局反映此事，建議把地買回，但當時教育局沒有進一步處理，這塊地一再被標售。
2018年，坪林國小司令台及周邊這塊地，以52萬元標售。得標者要求學校以300萬元價購，校方才知道，司令台被賣掉了！但沒有經費購地，經過家長會、太平調解委員會居中協助，校方希望以100萬元和解。得標者不同意，一狀告上法院。
教育局表示，法院一審判決認為原告「有謀取高額買賣價差利益之目的，構成權利之濫用」原告不服上訴中，最後傳出有意以175萬元和解。
市議員賴義鍠今在質詢時，痛罵國有財產署標售土地難道不用進一步了解土地使用情形？害得學校無辜被告、害得小學生沒有司令台，他批「這樣的政府令人無言」他質疑，如同法官所說，得標者有謀取高額價差之嫌，教育局可以放任為之嗎？教育局長楊振昇表示，已請相關單位協助提供意見，必要時協助學校聘律師，後續將依判決結果辦理。
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