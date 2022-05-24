保育纖紅蜻蜓 南投擬建基礎資料庫

台灣特有種纖紅蜻蜓，數量稀少，僅分布在南投埔里、魚池等少數區域，為保護並積極復育，林務局南投林管處、新故鄉文教基金會今年針對其棲地、生態、族群狀況展開長期調查，將建立基礎資料庫，以利後續保育行動，讓其永續繁衍。

新故鄉文教基金會指出，纖紅蜻蜓因雄蟲腹部纖細且呈現鮮紅色，以此命名，於2007年在林試所蓮華池研究中心轄區附近的沼澤被採集發現，經多年調查研究，確認為國內首次發現的新物種，2013年才正式發表為台灣特有種。

而因纖紅蜻蜓數量稀少，研究團隊發表當時即建議列入瀕危保育物種名錄，更因僅在南投埔里、魚池等少數地區發現，其中桃米生態村周邊濕地環境也是其棲地之一，為永續保護及復育，南投林管處、新故鄉基金會今年對此展開長期調查。

新故鄉文教基金會表示，纖紅蜻蜓相關資料很少，為此與南投林管處合作展開4年的調查計畫，配合成蟲出現季節，也就是6至12月進行詳細的棲地、出沒時間、生態及族群狀況等進行調查，調查範圍不僅限於桃米，而是擴及大埔里地區。

農委會特生中心副研究員邱美蘭、暨大兼任副教授彭國棟日前就帶領大埔里地區生態解說員至埔里、魚池、國姓等地深入踏勘濕地、野溪尋找纖紅蜻蜓，同時丈量紀錄濕地大小、GPS座標與海拔等，盼建立該物種基礎資料庫，以利保育研究。