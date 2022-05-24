中市潭陽公園「無廁不便」 養工處：11月完工陽光公廁
台中潭子潭陽公園為許多地方民眾運動休憩的地點，但因無公廁遭怨不便；市議員蕭隆澤獲報後，今早至現場會勘，爭取建「陽光公廁」，與地方交換意見、擇定位址後，將交由中市養工處設計、發包施工等，預計於11月完工啟用。
台中市111公園陽光公廁統包新建工程，獲中央環保署補助1千餘萬元，市府計畫於潭子、豐原、后里、外埔各新建1座；市議員蕭隆澤認為潭陽公園因使用民眾多，有新建「陽光公廁」迫切需求，便積極爭取，今早邀集台中養工處、水利局等相關單位到場會勘選址。
台中市養護工程處說明，潭陽公園位於密集住宅區，緊鄰潭子消防分隊、沙灘排球場，公園前身為游泳池用地，園內新闢兒童遊戲場亦頗具特色。生活機能齊全，陽光廁所預計使用鑄式混凝土，輕鋼架遮棚，以「都市生活」為造型構想設計。
見過模擬圖後，蕭隆澤表示，「陽光公廁」要給人清新、眼睛為之一亮的感覺，但是清水模灰泥牆面外觀過於單調，希望加強美化設計。潭陽里長林國印也認為美觀不足，建議加強造型設計。
蕭隆澤指出，公共廁所通常是公園旁邊民宅的嫌惡設施，有些民眾忌諱穢氣沖煞，因此位置盡可能遠離、避免正對民宅，或有適當的遮蔽設施，位置也要考量無障礙等進出動線，以利民眾使用，並避免過於隱密，以免造成安全管理死角。
水利局建議預留汙水處理管線，未來接管不必再二次施工。養工處正工程司曾裕喬允諾「陽光公廁」外觀朝美化方向設計，並符合無障礙、全年齡使用。位置確定之後，預計7月完成設計，接著進行審查、設計及施工等，希望能在11月完工啟用。
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