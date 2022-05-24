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台中這面外牆廣告 引發兩女議員看板大戰

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市西屯區青海路、重慶路口的房屋外牆，引發議員張廖乃綸與陳淑華的看板大戰。圖／張廖乃綸提供
台中市西屯區青海路、重慶路口的房屋外牆，引發議員張廖乃綸與陳淑華的看板大戰。圖／張廖乃綸提供

年底大選加溫，台中市西屯區藍綠議員張廖乃綸、陳淑華今為了選舉看板先開戰。張廖乃綸指出，她掛在西屯區青海路、重慶路口的房屋外牆廣告，上午遭市議員陳淑華服務處人員拆除撤換，張廖乃綸說，對方完全沒溝通，就強行拆除別人的廣告物，實在太過分「選舉需要選到這樣嗎?」

陳淑華服務處表示，這處地點，屋主長期提供陳淑華使用。去年底，屋主就表示要提供陳淑華做廣告，但陳淑華多番考慮，未將廣告物上架。不過服務處上周告知屋主，本周會作業上架。服務處表示，農曆年前後屋主告知當地里長，請張廖乃綸服務處自行拆除廣告物，但迄今一直沒有得到回應。服務處強調屋主昨也打電話告知張廖乃綸。

張廖乃綸說，這處房屋外牆過去都掛其他候選人廣告，今年屋主特別贊助她，同意讓她掛廣告到選舉結束，當地里長都知情，屋主昨突然來電說，想進一步談廣告懸掛事宜，她表示可以再溝通，沒想到陳淑華服務處人員上午突然雇用吊車，強行拆掉張廖乃綸的廣告，換上陳淑華的廣告。

張廖乃綸質疑，廣告物屬私有財產，可以隨便就把別人的東西拆掉嗎?里長試圖溝通，陳淑華服務處副主任陳淑珠還說，他們只是告知、不是來溝通的，選舉需要選到這樣嗎? 張廖乃綸強調，身為民意代表最基本的態度是認真問政、為民服務，而選舉是合法、理性、公平的競爭，希望對手不要用這種鴨霸的手段，干擾別人的選舉宣傳活動。

陳淑華服務處說，作業前告知屋主，並打算要將廣告物送還，但廣告公司前往施工受阻擋，希望對方不要藉事生端。今天上午協調，張廖乃綸服務處人員表示再給他們使用一個月，7月初張廖乃綸服務處會自行拆除廣告物。

張廖乃綸說，這處外牆帆布廣告，她去年11月8日掛好的，當時透過里長向屋主借用，並再確認是否有其他人借用，屋主同意她可以一直懸掛到選舉結束，如陳淑華服務處當初有借用這處外牆，怎麼可能還能掛上張廖乃綸的廣告帆布這麼長的時間?

張廖乃綸強調，她直到23日晚間才接獲屋主電話，她也表示願意進一步溝通，沒想到隔天陳淑華服務處人員就突襲拆除廣物帆布，完全沒有溝通就擅自拆除別人廣告物，這的很離譜。

台中市西屯區青海路、重慶路口的房屋外牆，引發議員張廖乃綸與陳淑華的看板大戰。圖／張廖乃綸提供
台中市西屯區青海路、重慶路口的房屋外牆，引發議員張廖乃綸與陳淑華的看板大戰。圖／張廖乃綸提供

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