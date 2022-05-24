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限速40！南投草屯富林路測速桿 最快10月開拍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯富林路一段架設固定測速照相機，近期加緊施工，最快10月啟用開拍。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段架設固定測速照相機，近期加緊施工，最快10月啟用開拍。記者賴香珊／攝影

南投草屯富林路一段路狹、車流量大，交通事故多，縣府及警方上周在議會遭議員輪番質詢，要求盡速改善；警方規劃架設固定測速照相機取締，近期加緊施工，預計8月底完成裝機，再公告宣導1個月，限速40公里，最快10月啟用開拍。

富林路連結虎山路及富寮里，為單向雙線道，但道路狹窄、有高低落差，上下班交通尖峰時段車流量大，而有汽機車爭道、易回堵塞車等問題，更因部分路段有坡度且筆直，車輛通行常車速過快，有些車輛還會就地迴轉，導致交通事故頻傳。

藍、綠議員因此在上周的縣議會定期會輪番質詢，要求縣府及縣警局盡速改善，遏止富林路超速、迴轉等違規狀況，降低事故傷亡發生；縣府為此責成警方加強該路段移動式測速，同時要求規劃固定式測速照相取締，確保駕駛人減速慢行。

南投縣警局近期加緊派工至富林路架設固定式測速照相機，短短不到10天時間，測速桿已完成建置，機體則用黑色塑膠布包裹，似乎已準備好開拍，不少車輛行經該路段都特意放慢車速通過，這也引發地方關注，好奇何時正式啟用開拍。

縣警局交通隊表示，富林路固定式測速照相機目前已架設測速桿及機體外殼，尚未裝機，預計施工期間3個月，最快8月底前完成建置，而啟用前會正式公告，並發文縣府及各公所進行為期1個月的宣導期，宣導期後，最快10月上路執法。

交通隊也提醒，固定式測速照相雖尚未啟用，但施工期間加強移動式測速取締，呼籲用路人行經富林路務必遵守限速40公里規定；未來該路段固定測速桿會不定期「轉頭」雙向取締，籲請民眾駕車時切勿貪快，做好車速管理，以策安全。

南投草屯富林路一段架設固定測速照相機，近期加緊施工，最快10月啟用開拍。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段架設固定測速照相機，近期加緊施工，最快10月啟用開拍。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段架設固定測速照相機，近期加緊施工，最快10月啟用開拍。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段架設固定測速照相機，近期加緊施工，最快10月啟用開拍。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段架設固定測速照相機，近期加緊施工，最快10月啟用開拍。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段架設固定測速照相機，近期加緊施工，最快10月啟用開拍。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段架設固定測速照相機，近期加緊施工，最快10月啟用開拍。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段架設固定測速照相機，近期加緊施工，最快10月啟用開拍。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段架設固定測速照相機，近期加緊施工，最快10月啟用開拍。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段架設固定測速照相機，近期加緊施工，最快10月啟用開拍。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段架設固定測速照相機，近期加緊施工，最快10月啟用開拍。記者賴香珊／攝影
南投草屯富林路一段架設固定測速照相機，近期加緊施工，最快10月啟用開拍。記者賴香珊／攝影

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